今天升旗仪式有哪些变化？升旗时长改为46秒

原标题：独家揭秘：今天的升旗仪式有哪些变化？

经党中央批准，2018年1月1日起，由人民解放军担负国旗护卫和礼炮鸣放任务。此前守卫国旗35年的天安门国旗护卫队（1991年以前为“天安门国旗班”）光荣结束使命。

2018年的第一天，天安门的升旗仪式发生了哪些变化？央视新闻为您揭秘。

亮点一：军乐团演奏

2018年元旦升国旗仪式最大亮点，就是有八名礼号手登上吹奏台吹响号角，嘹亮的号声将划破夜空，迎来2018年的第一缕曙光。

由军乐团八名礼号手在天安门城楼演奏《升旗号角》音乐，增加了升旗仪式的神圣感与仪式感。八名礼号手经过严格挑选，从技术到体貌都是最优秀的，未来一年基本不会轮换。

解放军军乐团团长 邹锐：

其实第一个方案不是在城楼上，而是在第一辅桥这，我们看完以后觉得不行，感觉这八名礼号手应该站在更高点上，想来想去，我们感觉应该在天安门城楼上。因为我们想，站在天安门城楼上，就是站在五千年厚重的文化积淀上，去奏响新时代的号角。

解放军军乐团的创作团队仅用了三天就写出了《升旗号角》，融入了中国的音乐元素，体现了大气恢弘庄严肃穆的特点。

解放军军乐团创作室主任 郭思达：

创作号角音乐遵循了军乐号角的传统，不能太长，整体不到20秒，太长不能突出仪式感，怎么在这二十秒以内将气氛烘托出来，我在创作过程中深入考虑了这个问题。

这次军乐团的入场方式由过去跟随护旗队执行演奏和返回，改为提前从广场南侧进场，在护旗杆基座南侧区域演奏，使护旗队出场和返回显得更加整齐划一。

为了让国旗升起的时长与太阳经过地平线的时长相对应，原升国旗时需要演奏国歌三遍，用时2分07秒，而按照《国歌法》国歌必须完整演奏一遍的要求，新的升国旗方案将升旗时长改为46秒，演奏国歌一遍，原来演奏《歌唱祖国》的时机，也从护旗队出场行进间演奏改为升旗后返回时演奏，护旗队出场时不再演奏音乐。

亮点二：礼兵迎旗

礼兵迎旗，是此次升国旗仪式中的又一亮点，解放军仪仗队30名身着陆海空军礼服的礼兵在金水桥南侧列队，并行注目礼，体现对国旗的崇敬与热爱。

新的护旗方队，由海陆空三军方阵组成，为体现气势，每月第一天升旗，国旗护卫队人数由过去36名增加到96名，平日由36名增加到66名，护旗方队齐步从天安门正中央券门走出，到金水桥南侧时变换为正步行进，同时持枪姿势由肩枪改为端枪，更好的体现了仪式的庄严感。

走在国旗手与护旗队中间的分队长，此次从一名增加到了三名，他们分别身着陆海空军礼服，配挂指挥刀，代表解放军全军，负责发出升国旗口令。

身着陆军礼服的升旗手同时执行了升旗和展旗的任务，另外两名着海军空军礼服的护旗兵握枪行注目礼。为达到最佳效果，每一处细微的改变，队员们都进行了刻苦的训练。

解放军仪仗队训练处处长 朱振华：

升国旗任务非常神圣，任何一个动作任何一个流程出现差错都会给整个仪式造成影响，所以我们把每一个细节掌握好，通过刻苦的训练把它完成好，以求达到最佳效果。

责任编辑：刘光博