原标题：台湾金门升五星红旗庆新年 台艺人：离统一更近了！

台湾金门老街升起五星红旗。（图片来源：台媒）

海外网1月2日电 许多人选择在元旦，到天安门广场观看一场隆重的升国旗仪式，而在台湾，也有许多人以升国旗的方式庆祝新年。1日，台湾金门知名的“模范街”也升起了五星红旗，不仅吸引了来来往往的民众，更让台湾艺人直呼：“距离统一更近了！”

金门老街升起五星红旗，游客拍照留念。（图片来源：台媒）

据台湾媒体报道，元旦这一天，金门知名的“模范街”响应当地东门里长蔡祥坤和陶艺工作者王明宗的想法，街上挂起了五星红旗。许多游客拍照留念并称赞：“两岸一家亲”。

看到此番景象，台湾艺人黄安在微博上发帖表示：“太棒了！统一是大势所趋，也是中华儿女共同心愿！”黄安直呼：“2018，距离统一更近了！”

据了解，就在同一天，台湾彰化县二水乡碧云禅寺也举行了一场升旗典礼。台湾统派人士自2016年10月1日起，每逢国家重要节日，都会在此地以升五星红旗的方式庆祝。不过，此举却遭到台当局安全部门人员的“监视”。

升旗仪式这一天，场外有多名“神秘人士”。据悉，台当局安全部门人员一直在寺外搜证，格外引人注目。台当局相关人士声称，他们担心有些退休的军职或公务人员，与大陆建立联系，因此到这里“通通气”，并针对参加升旗仪式的人员做基本掌握。

据海外君了解，这两年，五星红旗在岛内升起的新闻似乎愈渐频繁。此前报道指出，台湾“中华爱国同心会”自2014年10月开始，每月都会在台湾举行一次升五星红旗的仪式，到现在已有28次。此外，台湾彰化县在去年元旦也曾举行过一场升旗仪式，统派团体更齐声高唱《义勇军进行曲》。

台湾统派人士魏明仁受访时就曾表示，民进党当局让他失望透顶，更让他在台湾的生活非常痛苦，他希望大陆早日解放台湾。

责任编辑：刘光博