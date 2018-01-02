铁总：去年铁路运输总收入近7千亿 增收额创记录

原标题：铁总：去年铁路运输总收入近7千亿 增收额创历史记录
中新网客户端北京1月2日电（记者 马学玲）中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福2日在北京透露，2017年，经营效益大幅提升，铁路运输总收入6958亿元，同比增收1010亿元、增长17%，增收额创历史记录。
资料图：2017年12月6日早8时22分，D4251次动车组列车离开西安北站向南驶去，西安至成都高铁正式开通运营。中新社记者 张远 摄
中国铁路总公司工作会议2日起在北京召开，陆东福在工作报告中还透露，2017年，多元经营营业收入2841亿元，同比增收348.9亿元、增长14%。
“成本支出得到有效控制，经营结果好于预期。”陆东福说。
谈及2018年铁路经营的工作目标时，陆东福表示，铁路运输总收入7458亿元，多元经营营业收入3200亿元。
陆东福说，在铁路经营方面，如何适应市场化经营要求，全面提升国铁企业提质降本增效能力和铁路全要素生产率，推动国铁企业由运输生产型向市场经营型转型发展，确保国有资产保值增值，有大量工作要做。（完）
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