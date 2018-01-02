台2017年度汉字“茫” 俄专家：台经济停滞不用忙

原标题：观察 | 2017年度汉字大陆“享”台湾“茫” 俄专家：台经济停滞，不用忙了

据俄罗斯卫星网2017年12月31日报道，中国大陆、中国台湾、马来西亚和新加坡纷纷选出了年度汉字：大陆选择了“享”字，台湾选择了“茫”字，马来西亚选择了“路”字，新加坡选择了“恐”字。为什么除汉字外民族和文化传统也相似的临近地区人们眼中的世界如此不同？著名俄罗斯汉学家与卫星通讯社聊了聊这个话题。

俄媒称，莫斯科国立大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫表示，中国大陆的选择可以用今年特别火的“共享经济”来解释。

报道称，2017年确实是中国的“共享之年”。共享经济是一种集体使用某种商品或服务、用租赁和交换代替购买的经济模式。共享经济基于共同使用和分享住房、汽车、停车场、设备、工具、知识和技能等资源发展起来。技术的发展、互联网和社交网站的普及以及环境问题和经济危机是人们分享和享用共同经济利益的促因。

▲图片来源：艾瑞研究院

卡尔涅耶夫表示，共享经济在西方最典型的例子是优步和爱彼迎。世界范围内共享经济还只局限于住房和交通工具，而在中国两三年内就发展到了令人难以置信的规模。

在中国，自行车、雨伞、充电宝和篮球都可以租赁。这一切都开始于中国领导人2016年的政府工作报告，其中强调发展分享经济、提高资源利用效率、让更多人富裕起来的重要性。

▲共享单车有序地排放在北京街头。

商界很好地理解了报告的精神，共享经济公司开始遍地开花。两年来，中国出现超过1600万辆共享单车、12家共享经济领域的独角兽公司（资本超过10亿美元）。

据中国电子商务研究中心统计，未来几年中国共享经济将保持年均40%增速，到2020年，将占中国国内生产总值的10%。在此背景下，中国选择汉字“享”作为年度汉字完全符合逻辑。

卡尔涅耶夫表示，事实上，共享经济的优势在于，众人能享受到以前享受不到的经济福利。比如说，不是每个人都买得起昂贵的汽车，但学生都可以租得起车。这样，中国大陆共享经济的迅速发展，就像领导层设想的那样，使得越来越多的人获得保障。

而台湾地区今年则不太走运，经济停滞不前，所以选择的年度汉字是“茫”。

“至于台湾，近年来没有得到很好的发展，经济一直停滞不前。所有台湾人都应当撸起袖子工作，努力实现经济腾飞。”

俄罗斯战略研究中心专家安东·茨韦托夫解释说，人们对马来西亚的未来感到乐观且抱有决心。马来西亚正在积极开展基础设施建设，中国也大力给予支持。马来西亚热烈支持中国“一带一路”倡议。

马来西亚政府认为，“一带一路”是开展基建的正确道路，因此，今年马来西亚的年度汉字是“路”。

▲马来西亚历年年度汉字

“对马来西亚来说这十分合乎情理，因为马来西亚总理纳吉布非常重视吸引中国投资，特别是对基础设施的投资。他对中国‘一带一路’充满热情，而且他正在筹备选举，指望这些中国公司准备大力投资的项目吸引那些项目所在地的选民。”

报道称，这里说的首先是铁路基础设施，即发展大众捷运系统和将马来半岛东西部与“吉隆坡— 新加坡”高铁相连的铁路线。

那么，新加坡选择汉字“恐”是在害怕什么？茨韦托夫认为新加坡在害怕恐怖主义。

▲新加坡2017年度汉字评选，“恐”字以27%高票当选。（《联合早报》）

“恐怖主义严重威胁新加坡安全。首先因为新加坡不是一个很大的国家，局部受袭极易造成经济损失。此前有消息称，不同的恐怖组织计划袭击新加坡金沙娱乐城和证券交易所，可能并非大型袭击，但足以影响安全、破坏经济。”

茨韦托夫认为，新加坡面对恐怖主义的“恐惧”或被略微夸大，但并非毫无根据。新加坡的劳动移民正朝极端化发展，许多新加坡人加入在叙“伊斯兰国”一方作战。同时新加坡又是抗击“伊斯兰国”联盟的参与国，因此也被激进的伊斯兰主义者列入要施以打击的敌对名单。

责任编辑：刘光博