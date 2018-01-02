人民币汇率2018年首秀:在岸离岸市场双双升破6.5

原标题：人民币汇率2018年首秀：在岸、离岸市场双双升破6.5

1月2日，人民币对美元汇率以大幅升值迎来了2018年首秀。

中国外汇交易中心的数据显示，1月2日，人民币对美元中间价报6.5079，较2016年12月29日升值263个基点，并创下2017年9月11日来新高。

在即期市场上，人民币对美元开盘报6.5030，并随后一举升破6.50这一整数关口，最高升值到6.4922。离岸人民币对美元汇率则也较前一交易日大涨超300点，同样升破6.50关口。

2018年元旦假期期间，国家外汇管理局再出招，规定从2018年1月1日起，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。

国家外汇局同时强调，由于并未涉及个人的结售汇，所以使用银行卡在境外消费和取现，并不受到目前个人结汇和境内个人购汇5万美元的总额限制。规范银行卡境外大额提取现金，并不改变银行卡外汇管理基本框架和个人用汇政策，个人持卡境外消费不受影响。

人民币对美元汇率2017年结束三年连跌，全年中间价累计升值5.8%、即期汇率升值达到6.72%，一度认为人民币对美元将在2017年贬值3%的国际投行们，这次齐声称，2018年人民币将保持双向波动，并不会破“7”。

汇丰银行预计，1美元兑人民币的“公允价值”大约在6.60左右，而美元兑人民币汇率在2018年将围绕这一公允价值呈现双向波动趋势，波幅预期将大于2017年四季度。

“三年前开始的人民币单边贬值趋势已成过去。监管层在2017年中推动人民币汇率预期的‘重新定位’，这一基于中国经济增长改善和货币政策保持稳健的政策举措相当成功。展望2018年，上述两大宏观因素仍将存在，因此，人民币将继续维持相对于美元的收益率优势。”汇丰银行有限公司高级外汇策略师王菊认为。

其他国际投行的判断也不悲观。瑞银证券在2018年的亚太区经济前景展望中预计，人民币汇率保持区间波动，人民币兑美元的波动区间仍将在6.5-7之间。高盛高华首席中国经济学家宋宇预计，2018年货币政策整体保持稳定，人民币有效汇率小幅贬值，而这在资本控制收紧之际，对资本流动的影响有限。

可见的是，在2017年年末，人民币对美元汇率连续升值，只用了10个交易日就从6.61一路升值到了6.51。不过，招商证券认为，在财政支出和定向降准可期的前提下，人民币并不具备持续走强的基础，当前国内金融市场流动性的紧张是最近人民币汇率快速攀升的主要原因。展望2018，美元指数的中枢相较当前93-94的水平将会有所抬升，人民币汇率大概率将在6.4-7.0的区间继续“双向波动”。

责任编辑：霍宇昂