原标题：今年第1号台风将生成 2日夜或进入南海东南部海域
中央气象台官方微博截图
中新网1月2日电 据中央气象台官方微博消息，今年第1号台风即将生成。菲律宾南部热带低压有可能于未来12小时内发展为今年第1号台风，今天夜间进入南海东南部海域，然后趋向越南南部一带沿海。
菲律宾南部热带低压的中心上午8点钟位于我国南海永暑礁以东大约1020公里的苏禄海海面上，中心附近最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为1002百帕。
预计，低压中心将以每小时30公里左右的速度向偏西方向移动，强度逐渐加强，并有可能于未来12小时内发展为今年第1号台风，今天夜间进入南海东南部海域，然后趋向越南南部一带沿海。
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