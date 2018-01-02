香港民间团体尖沙咀展抗战文物 吁毋忘抗日历史

中新社香港1月2日电（李焯龙 洪蔚琳）1941年底日军侵占香港后，香港经历了三年零八个月的黑暗岁月。2日，香港十多个民间团体趁新年伊始之际，在九龙尖沙咀钟楼附近的空地展出文物、图片，再次提醒港人毋忘这段惨痛历史，并希望特区政府建立“香港抗日战争历史纪念馆”。

“尖沙咀承载着香港沦陷的历史记忆，所以特意选择在这里举行展览。”香港警察军事博物学会会长林建强指着一幅历史照片，照片中的日军正攻占尖沙咀钟楼，尘土飞扬。

当天，林建强携带一批收藏品来到钟楼旁，向香港市民和游客介绍发生在尖沙咀的香港沦陷史实：“1941年12月25日，时任港英政府香港总督杨慕琦就是在尖沙咀的半岛酒店签署投降书，香港正式沦陷。”

展览上，参观者可近距离看到当年日军锋利的刺刀、国军抗战士兵的钢盔、日军进犯香港的路线图、英兵在战俘集中营与家人联系的信件等文物。林建强希望，以文物证实这段历史，提醒大家“毋忘历史”。

展板上，特别介绍了数以万计港人遭遇不测的南石头惨案。当年，大批港人被迫归乡，在广州被带到南石头难民营，成为日军波字8604部队制造细菌战武器的试验品，几乎无人生还。

“日军不但炸毁香港，还藉口缺粮，威逼港人归乡，港人死的死，逃的逃。香港人口由沦陷前的160万人，降至抗战胜利前的60万人，可见战祸之深。”香港抗日老战士林珍接受记者采访时说。

1941年底，日军侵占香港，林珍那一年才6岁。两年后，她加入抗战队伍，成为东江纵队港九独立大队一名“小鬼通信员”。今天，已年逾八旬的林珍依然难忘抗战岁月，时常为香港年轻一代讲述那段历史。她说：我们强调抗战历史，不是散播仇恨，而是为了加强香港年轻一代的认知。

林珍表示，当年回港定居的200多名东江纵队港九独立大队战士，经过数十年到处宣讲抗战历史，目前健在的约70多人，“我们的力量有限，也担心时间无多。要让年轻一代完整了解这段历史，一定要有教育基地——建立‘香港抗日战争历史纪念馆’。”

香港抗战历史研究会会长吴军捷称，部分香港青年人对抗战历史有错误认知，香港应予以关注和加强教育。香港应设纪念馆有效保护抗战文物，传承这段历史，并弘扬同舟共济的精神。

另一名东江纵队港九独立大队老战士罗竞辉在布袋中掏出两张照片，一张泛黄的，一张黑白的：“这是我们连长，在抗战中牺牲了。”他颤抖着双手说：“他们当时那么坚强，那么勇敢，谁还记得他们？我盼着纪念馆能建起来，让大家记得，没有当年抗战的胜利，就没有今天的香港。”（完）

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