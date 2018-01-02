反贪局上了一套新系统 锁定问题官员仅需几分钟

原标题：颤抖吧！反贪局上了一套新系统，几分钟锁定问题官员！

侯亮平为了打虎，与祁同伟可谓《智斗威虎山》，看着都心酸。如果有了今天这套系统，《人民的名义》会不会两集就演完了？

都说“得大数据者得天下”，这句话用在“反贪”上也一点都不假。早在2006年，佛山市就实施了《佛山市数据共享暂行办法》，2014年佛山市南海区成立了全国首个数据统筹局，这对于检察部门特别受益。

以往，检察院想要对嫌疑人的信息搜集与研判，过程非常复杂。

广东省佛山市南海区人民检察院技术科副科长 林志宇：我需要办理一些手续，然后去到相关的政府职能部门，去调取这个人的身份信息，身份证号码，还要调取他的社保、医疗、教育、卫生、环境，还有各方面的信息，包括一些税务工商方面的信息，然后我们还去调取运营商的通信信息，还有银行的账户流水信息。

这一过程不仅耗时长，信息搜集也难以做到全面细致，甚至有时还会给反贪工作带来更大的麻烦。

林志宇：因为特别到基层地方小，人员的关系比较简单，所以很容易就会查到熟人，就会走漏一些信息。

而这一困境，在2014年得到了重大突破。

2014年南海区组建了数据统筹局，并建立了区政务数据资源目录平台。南海区检察院反贪局第一时间便找到了数据统筹局，商谈大数据共享。这之后，反贪局根据办案需要，通过数据资源目录平台，收集并订阅了47个南海区政府部门共计400多个数据库。依靠大数据捕捉线索，这对反贪局的工作来说，意味着开拓了全新的办案通道，让腐败无处藏身。

林志宇：”有一次我们在深夜审讯一个犯罪嫌疑人，他是涉嫌行贿的，他提到另外一个受贿者，这个人他就给了一个名字，以前我们没有这套系统，我们只能是等到第二天人家上班的时候，再去查这个人，但是有了这套系统做支撑，我们当时马上就把相关的信息输入到系统，几分钟内就得到这个人，这个涉嫌受贿的人的身份信息是某某部门的某某领导，我们的侦查人员就可马上到涉嫌受贿人的家门口，把他带到本院接受调查了，这个侦查环节的转变在以前是不可想象的。“

当然了，大数据除了可以反贪，还可以协助一些政务工作，老百姓足不出户就可以办理孩子入学。

中小学无纸化入学报名，在家即可轻松完成手续办理

2017年12月22日星期五，佛山第九小学一年一度的校园运动会如期举办，这是孩子们一年当中最快乐的时光。

谭燕青的两个孩子都在佛山九小念书。女儿读5年级，儿子2017年9月刚刚入学，还是一名新生。谭燕青至今依然清楚地记得，五年前自己第一次给女儿办理入学报名，等待手续审核时的紧张心情。

广东省佛山市禅城区学生家长 谭燕青 ：怎么还没公布，会不会是分到原来我们这所学校，会不会有一些小插曲，就还是挺忐忑的。从材料提交到审核完毕应该有几个月吧。

佛山市中小学入学报名时间设立在每年的4月份，当年参加报名的家长需要根据入学条件将身份证、户口本、房产证、孩子的出生证明等信息全部打印出来，并把这些纸质材料提交给学校，学校老师人工审核后再集中汇总到教育局进行复审。整个过程不仅耗时长，而且难免出现差错。

广东省佛山市禅城区教育局招生办副主任 韩广杰：首先有资料管理，资料审核，有资料录入，资料审批，资料核对，每道环节有不同的人操作，不同人签字，签字以后全部审核完以后，还要进行复核。

可就在2017年，繁琐的入学审批流程在佛山市禅城区发生了彻底改变。原来，禅城区将大数据应用到了入学报名中，带来了一场中小学无纸化入学报名改革。

家长只需要在家中的电脑上登录招生报名信息系统，按照网站要求填报相关资料，即可在线完成孩子的入学报名。而禅城区教育局通过与禅城区大数据统筹局合作，在系统后台自动将家长填报的信息与各部门的数据进行比对，比如将家长填报的房产证号与房管局的数据进行比对，将比对结果反馈到报名系统，从而完成核实与录取过程。这一改革不仅将过去几十天的人工审核时间缩短到两天以内，即可在线查询审核结果，而且在2017年的报名工作中实现了零审核差错。

韩广杰：这个场地在以前就是我们人工审核场地，整个录取场就全部在这里设置无纸化入学以后，这些资料就不再需要存放保管和审核，所以这些场地经过重新改造，改造为其它科室，已经不属于我们招生办了。这个放的柜子是我们曾经的进行资料审核所使用的柜子，进行无纸化报名以后，我们这些柜子已经闲置不用，全部已经空了，不再存放资料。

2017年，谭燕青在给儿子办理小学报名时，幸运地赶上了这场改革，成为无纸化入学报名的第一批受益者。同样一所小学，不同的报名流程，让她感受最深的就是一个字——快。

谭燕青：大概两天左右，我们就知道是通不通过了，很快很快。

在禅城区，利用大数据除了可以实现无纸化入学报名，还可以整合新生婴儿数据、人口变迁数据、适龄入学儿童预测数据等，在每年划分中小学学区时由系统进行预判和调整。

韩广杰：这个通过大数据就把各个部门的信息录入我们的一张图，比如适龄学生的人数 就采集到我们的招生一张图上，同时我们这张图又显示了我们各个学校的招生片区，通过比对，如果这个招生片区的适龄儿童多于这个学生招收计划，就会在图上进行报警，这个学校产生红色，它就会自动比对调整录取地段，使整个招生达到平衡。

各部门之间数据的共享，大大提高了当地政府社会治理的能力。事实上，就在2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行了第二次集体学习，习近平同志在主持学习时就专门强调：要运用大数据提升国家治理现代化水平。

无纸化、零差错 大数据迎来“快速高效”办公时代

眼下，在佛山禅城区，除了无纸化入学，大数据时代的到来，正给老百姓社会生活的方方面面都带来了诸多便利。

68岁的谭满球，家住禅城区一栋老居民楼里。算下来老人家已经在这里生活了20年，过去由于没有电梯，每次上下楼都要爬8层楼梯。随着年龄增长，他越来越感到力不从心。

2014年下半年，谭满球和楼里的其他住户一起申报了电梯安装。由于电梯安装审批涉及到市政、规划、消防、城建等多个部门，按照以往经验，审批手续少则半年，多则一年。但这一次，让谭满球没想到的是，审批只花了两个月的时间。

2015年10月，这座电梯正式交付使用。爬了十几年楼的谭满球终于不用再辛苦地一步步爬楼梯了。

事实上，从无纸化入学的改革，到电梯安装申请时间的缩短，背后都离不开大数据的支撑。

原来，早在2014年，佛山市禅城区就利用大数据推出了一门式服务改革。所谓一门式就是打破过去一个窗口只能办理一个部门的业务，如今行政服务中心里每一个窗口都可以受理全区23个政府部门的业务。

以往办理一项业务需要跑多个部门递交材料并审核的，如今只需将这些材料统一送到一门式行政服务中心的任意一个窗口，前台服务人员受理后，通过一门式系统将数据分享给涉及到的相关部门进行后台审核，每项提交的数据都会在系统中自动保存，今后再次使用时系统会自动填充。同一资料可以在各部门之间共享，无需用户再次提交。这一改革将群众的跑腿次数由多次减少到一次，并省去了反复提交同一份材料的麻烦，大大降低了群众的时间成本。目前禅城区一门式服务，已经涵盖了23个政府部门的1156个事项。

中共佛山市禅城区委书记 刘东豪：群众到一个窗口就可以实现所有事项的办理，实现了国家提出来的由信息来跑路代替群众的跑路。

47个政府部门 400多个数据库即将全面打通 佛山南海率先共享大数据

不过政务大数据的应用还只是迈出了第一步，改革依然面临着诸多的难题。以佛山市为例，虽然在禅城区、南海区等地率先实现了区县级别的数据共享，但是一旦信息跳出区级政府范围，信息共享依然还困难重重。目前佛山市只有6个部门系统实现了数据实时交换，中央和省垂直管理的业务系统，例如公检法、社保系统等，均无法做到实时数据交换。此外，由于不同部门信息采集标准不一，也给全市大数据统筹带来很大麻烦。

广东省佛山市市长 朱伟：我们政务网络都分内网和外网，这两个网要打通，还有一些障碍 还有一些部门叫专网，比如说公安的、国土的它就是上下垂直的，那么它这个网和我们的大数据的应用这个网络上怎么去打通它，这也是碰到的问题。

最新的十九大报告，对国家治理体系和治理能力现代化提出了一系列新的要求。大国治理需要大智慧，而大数据作为信息时代的基础资源，为国家治理现代化提供了基础数据和决策支撑。

落实十九大报告部署的具体任务，在新时期拿出新作为，佛山市政府也加快了铺设大数据管道的步伐。就在2017年12月16日，佛山市数字政府建设管理局正式挂牌成立，为的就是在市级层面进一步打通各部门数据，实现数据共享。

朱伟：过去我们信息化建设都是分散在各个职能部门自己去建设，那我们现在数字政府建设局，要统一实现统筹建设和项目建设移交制度，你不再自己建设了，我建好了移交给你，我建设的过程中我就根据我统筹的需要，打通各个数据之间过去的障碍和瓶颈。

半小时观察：“数据孤岛”亟待破除

佛山，运用大数据改革了自己的行政办公程序，极大提升了行政审批的效率和公共服务的质量，办法变了，百姓的满意度提升了，这就是行政体制最良性的一种自我优化和自我改革。

但在今天的佛山，一旦查阅的信息跳出了区级政府范围，大数据工作依旧面临着诸多的篱笆墙，小到省一级的大数据系统，大到国家级的数据库，彼此之间，部门利益依旧在作祟，数据割据依旧制造了无数信息孤岛，因此，大数据工作，不仅需要地方政府自下而上的努力，更需要国家自上而下地尽快启动数据开放立法，建立数据开放标准、界定数据开放边界，切实有效地建立数据开放的法制基础。

大数据已经上升到国家战略，尽管上面喊破了嗓子，最重要的，还是需要底下认真甩开膀子才行，建设好大数据这个工具，真正去创造出一个更高效，更透明，更科学的行政机制体制，这才是新时代里百姓盼望的一份新福祉。

责任编辑：张建利