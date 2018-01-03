原标题：教育部：中小学幼儿园教师实施5年一周期全员培训

中新网1月3日电 据教育部网站消息，日前，教育部印发《中小学幼儿园教师培训课程指导标准（义务教育语文、数学、化学学科教学）》，教育部教师工作司负责人表示，通过出台《指导标准》，进一步规范和指导各地分类、分科、分层实施五年一周期的教师全员培训。

资料图：幼儿园内，老师、家长们与孩子们互动游戏。 武俊杰 摄

该负责人指出，近年来，中央和地方不断加大培训力度，教师培训工作取得明显进展，但也存在着针对性不强、内容泛化、方式单一等问题，如何提高培训课程对教师专业发展个性化需求的满足度，提升培训课程内容与一线教育教学实际的关联度，加强培训课程设计、开发、实施的规范性，进一步增强教师培训的针对性和实效性，是当前和今后一个时期全面提升教师培训工作质量的重要任务。

该负责人称，通过出台《指导标准》，进一步规范和指导各地分类、分科、分层实施五年一周期的教师全员培训；引导各地对教师教育教学能力进行科学诊断，设置针对性培训课程，确保按需施训；促进各地按照教师专业成长规律，系统设计培训课程内容，持续提升教师专业能力与整体素质；推动各地遵循教师培训工作特点，创新培训模式，提升培训实效；探索建立教师培训学分结构体系，为推行教师培训学分管理奠定基础。

据悉，《指导标准》分别按照义务教育阶段教师的师德修养、班级管理、学习与发展、学科教学等15个学科领域18项标准，以及学前教育阶段教师的幼儿研究与支持、幼儿保育与教育等4个学科领域4项标准，共计22项标准。

该负责人介绍称，《指导标准》采用相同体例，分为培训目标、能力诊断、课程内容、实施要求等四个主要模块。其中，培训目标是对教师专业发展的具体要求，是对教师工作能力的理想状态，给教师发展“建模子”；能力诊断用于确定当前教师工作能力的实际状态，通过能力表现级差表，判断实际状态与理想状态的差距，科学诊断教师培训需求，带教师个体“照镜子”；课程内容着眼于缩短实际状态与理想状态的差距，帮助教师解决实际问题，提升能力素质，给教师提升“开方子”；实施要求重在为缩短差距提供有效的方式方法，推动各地创新培训模式，增强培训实效性，为教师培训“找路子”。

该负责人解读《指导标准》的主要特色称，一是建立分学科的教学能力标准体系，实质是将学生的课程目标转换为教师的教学能力标准，根据课程的教学任务，结合教师日常工作内容和活动划分来设计其“核心能力项”，使培训和工作紧密结合，充分体现实践性，按照核心能力项的具体表现，确定教师专业发展的能力指标体系，作为教师专业发展的任务目标。二是研发教师自我诊断的“能力表现级差表”，为教师提供做同一工作时不同行为表现的典型差别，目的是帮助教师对照“能力表现级差表”进行自我诊断，从而较为直观地衡量自身教育教学能力的现有水平，自觉地感知自身能力与培训目标的“差距”，激发其主动参与培训的内在需求。三是设置“按需施训”的培训课程，在教师培训课程中推行主题式研修，为培训提供以解决实际问题为导向的研修主题，构建理论课程与实践课程相结合的课程架构，根据教学能力水平不同层次的不同需要，提供课程专题和内容要点的参考建议，真正实现以诊断为基础设置课程、实施培训，增强培训的针对性。

责任编辑：初晓慧