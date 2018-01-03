新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

2017年北京雾霾为啥变少？环保局给出答案

2017年北京雾霾为啥变少？环保局给出答案
2018年01月03日 10:16 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：2017年北京雾霾为啥变少了？环保局给出答案

　　中新网客户端北京1月3日电（记者 张尼 尹力）记者3日从北京市环保局了解到，2017年，北京市PM2.5年平均浓度为58微克/立方米，较上年同比下降20.5%，重污染日比2016年减少16天。

　　空气质量为何显著改善？据北京市环保局介绍，2017年气象条件整体有利，表现为逆温发生频率较低，空气较为干燥，北风频率较高。尤其是第四季度，冷空气活动频繁，温度偏低，发生空气重污染过程4次，造成重污染日5天，明显低于前两年水平。在持续的大气污染减排，叠加有利的大气扩散条件共同作用下，2017年北京市空气质量显著改善。

 

 

责任编辑：初晓慧

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区