2017年北京雾霾为啥变少？环保局给出答案

原标题：2017年北京雾霾为啥变少了？环保局给出答案

中新网客户端北京1月3日电（记者 张尼 尹力）记者3日从北京市环保局了解到，2017年，北京市PM2.5年平均浓度为58微克/立方米，较上年同比下降20.5%，重污染日比2016年减少16天。

空气质量为何显著改善？据北京市环保局介绍，2017年气象条件整体有利，表现为逆温发生频率较低，空气较为干燥，北风频率较高。尤其是第四季度，冷空气活动频繁，温度偏低，发生空气重污染过程4次，造成重污染日5天，明显低于前两年水平。在持续的大气污染减排，叠加有利的大气扩散条件共同作用下，2017年北京市空气质量显著改善。

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