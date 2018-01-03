原标题：印尼或出现极端天气 中领馆提醒游客注意出行安全

中新网1月3日电 据中国驻印尼泗水总领事馆网站消息，春节小长假将至，驻泗水总领馆提醒包括广大游客在内的领区内中国公民注意以下事宜：

资料图：当地时间2018年1月2日，印尼北苏门答腊岛的锡纳朋火山喷发，当地民众座在巴士车顶部观看火山喷发。

一、春节假期是印尼出行及旅游高峰，部分地区可能拥堵严重。建议大家提前规划路线，避免前往人员密集场所，提高安全防范，注意行车安全，避免酒后驾驶及疲劳驾驶。同时，请遵守当地法律法规和公共秩序，尊重当地风俗、宗教习惯，文明出游。

二、近期印尼多地爆发白喉疫情，已致数十人死亡，人口稠密的泗水及周边省份存在较高程度感染风险。提醒大家密切关注疫情传播情况，尽量避免前往人群密集场所。如有需要可到当地有关机构接种疫苗。如发现疑似症状，应立即隔离并前往正规医院接受治疗。

三、当前印尼已进入雨季，可能出现持续暴风雨、龙卷风等极端天气，海上风浪较大，部分地区可能出现洪水、泥石流等灾害。大家出行前请关注当地气象部门预报信息及近期天气状况，注意出行安全，事先了解目的地及沿途路况，做好应急准备，谨慎使用海上交通工具。

四、中国驻外使领馆不会以电话方式通知中国同胞，有涉及国内的案件需要处理，或护照证件过期需要延期或补办并需通过转账等方式，缴纳有关费用或罚款，也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息，更不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。

请大家不要轻信任何以中国驻外使领馆名义，要求更新护照或询问个人财务信息的电话。此外，如接到陌生人电话通知“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息时务必冷静，待通过其他渠道核实情况后再处理。

如无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断电话后拨打中国驻泗水总领馆领事保护值班电话，或拨打外交部领事保护与服务应急呼叫中心12308热线请求将相关信息转中国驻泗水总领馆进一步核实。

如不幸上当受骗或发生纠纷、自身安全等合法权益受到侵害及紧急情况，请通过合法正当渠道理性维权，第一时间向当地警方报案并与驻泗水总领馆联系。（此提醒有效期至2018年2月28日）

印尼报警电话：+62-110，医疗急救电话：+62-118；

驻泗水总领馆领事保护应急电话：+62811311148；

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线+86-10-12308，+86-10-59913991。

责任编辑：初晓慧