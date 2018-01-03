原标题：2017年北京PM2.5年平均浓度同比降2成 环保局析因

中新网客户端北京1月3日电（记者 张尼 尹力）记者3日从北京市环保局了解到，2017年，北京市PM2.5年平均浓度为58微克/立方米，同比下降2成。

究其原因，北京市环保局方面解释称，空气质量的显著改善得益于持续的大气污染减排，叠加有利的大气扩散条件共同作用。

资料图：2017年5月14日，北京迎来蓝天白云晴朗天气。 中新社记者 侯宇 摄

北京市2017年全年空气质量新闻通报会3日上午在北京举行。会上，北京市环境保护监测中心副主任刘保献介绍，2017年，北京市PM2.5年平均浓度为58微克/立方米，较2016年下降20.5%；较2013年的90微克/立方米下降32微克/立方米，降幅达到35.6%，完成国家“大气十条”下达的60微克/立方米左右的目标。

2017年，北京市SO2、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别为8微克/立方米、46微克/立方米、84微克/立方米，同比均有改善，较2016年同比分别下降20.0%、4.2%、8.7%。

从空气质量各级分布情况看，2017年，北京市优良天数226天，比2016年增加28天；重污染日23天，比2016年减少16天。

此外，记者了解到，从逐日累计浓度变化情况分析，2017年1月北京市大气污染扩散条件不利，PM2.5累计浓度高达116微克/立方米，浓度同比反弹超过70%；后期浓度呈现持续下降特征，从9月份开始PM2.5累计浓度达到60微克/立方米，并在秋冬季继续保持下降趋势。

总体上看，2017年全年，PM2.5有9个月月均浓度为近5年同期最低水平。

究其原因，刘保献分析称，从大气污染扩散条件分析，2017年北京的气象条件整体有利，表现为逆温发生频率较低，空气较为干燥，北风频率较高。尤其是第四季度，冷空气活动频繁，温度偏低，发生空气重污染过程4次，造成重污染日5天，明显低于前两年水平。

刘保献总结说，在持续的大气污染减排，叠加有利的大气扩散条件共同作用下，2017年北京市空气质量显著改善。（完）

责任编辑：初晓慧