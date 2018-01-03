马英九谈大陆一些地方招聘台湾人才:高兴都来不及

中新网1月3日电 据台湾《联合报》报道，针对大陆一些地方招聘台湾地区人才，前台湾地区领导人马英九3日表示，大陆愿意提供给台湾年轻人很多机会，帮台湾解决失业问题，“我高兴都来不及”，可以带动台湾薪资水平，不是坏事。
资料图：台湾地区前领导人马英九。中新社记者 张朔 摄
马英九3日上午出席东吴大学严家淦法学讲座，谈到大陆一些地方大量招聘台湾地区人才时表示，形势在转变中，台湾人才被大陆挖走，很多人很担心人才外流，“但我高兴得要命”。
他说，大陆愿意提供给台湾年轻人很多机会，“这样很好啊”，也可以带动台湾薪资水平，不是坏事。
马英九说，台湾人才有一点过度供应，他们在台湾找不到工作，若能在大陆或海外有工作，不是很好吗？台湾人才可以再培训也没有问题，这样双方也能更多交流。
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