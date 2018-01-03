电影杂志《看电影》月末刊《午夜场》今年起停刊

纸媒停刊休刊的浪潮仍在继续。

2018年1月3日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从峨眉电影制片厂工作人员处获悉，创刊于2005年的电影杂志《看电影》月末刊《午夜场》于2018年起停刊，2017年12月30日发行最后一期。

此前，1月2日19时，《看电影》杂志官方微博@看电影周刊 发布消息称：“#封面预告# 自2005年创刊开始，《午夜场》已经历了13年，最初，我们因为《功夫》而沸腾，而后，我们试图在电影王国所有光鲜的、地下的、令人脊背冒冷汗的角落挖掘，从莱昂内到黑泽明，从黑帮电影到低俗喜剧。《午夜场》2017年12月末策划，和《午夜场》一起看电影，回看一起走过的这精彩13年。”

此外，《看电影》杂志官方微博同时还附上了2017年12月30日出版的《午夜场》封面图、2005-2017年间156期《午夜场》封面拼图以及2005年1月出版的《午夜场》创刊号封面图。

上述消息一经发布，便有网友留言询问是否即将停刊。其中，《看电影》杂志官方微博 点赞了一条由网友@yarkl 1月2日19时56分发布的消息：“咋的《午夜场》要撤啦？不要啊”。

据峨眉电影集团官网介绍，创刊于1980年、由峨眉电影制片厂主管主办的《电影作品》，于2001年经原国家新闻出版总署批准变更刊名和办刊宗旨，从指导性的纯文学电影刊物变更为引导性的，具有较强可读性的文化娱乐刊物——《看电影》。

《看电影》以“中国影迷第一刊”作为口号。多年以来，在吸收国外同类媒体办刊经验的同时，《看电影》结合中国电影产业的实际情况，逐渐形成了两本《看电影》半月刊和一本《午夜场》月末版的发行规模。

官方介绍称，《午夜场》是《看电影》更加注重中国电影自身特色的产物，“它的诞生和存在，并不是基于市场的考量，而是对电影更为精细的分化操作，如同中国电影所探寻的，《看电影》也始终在商业与文化之间，寻找一条平衡的道路”。

责任编辑：桂强