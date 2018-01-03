英媒盘点世界各国新年新政 中国禁止象牙贸易入选

原标题：英媒盘点世界各国新年新政 “中国禁止象牙贸易”入选

参考消息网1月3日报道 英媒称，美国加州人可以合法购买休闲用大麻，沙特阿拉伯和阿联酋的民众将付更高的税，瑞士的税率降低，英国的火车费用将提高，中国将禁止进口垃圾。这是2018年将要实施的一些新政策。

据英国《卫报》网站1月1日报道，在美国，加州人终于可以从2018年元旦开始合法购买大麻作休闲之用。一些国家公园的门票费用将调高。而纽约人将有更长的家事休假权。

报道称，在世界其他地方，获得瑞士国籍将更加困难。在希腊和夏威夷度假将更加昂贵，原因是出台了新的旅游税。如果在乌克兰开车，人们会发现城区的限速从时速60公里降低到50公里。芬兰人将更容易买醉，因为杂货店将被允许售卖烈性酒。同时西雅图将以含糖税加强与肥胖的斗争。

报道称，也许最惊人的具有全球意义的改变之一，是中国决定大范围停止进口塑料垃圾和其他垃圾。由于中国经济亟需大量资源，中国长久以来从全世界回收废弃材料。现在发达国家将面临如何处理那些废弃的塑料瓶和容器的问题。

报道称，这不是唯一影响环境的新年规定。在伦敦，所有新的黑色出租车必须是电动力，这旨在减少空气中一氧化氮和细微颗粒的含量。在欧洲，所有天然气和燃烧木柴的火炉必须符合严格的排放和能效规定。欧盟成员国将禁止销售明火燃料。人们对肥料将有更严格的管理规定，在大西洋和北海有欧盟的配额保护更多鱼类，中国颁布向污染征税的新法令。

报道称，对英国人来说，新年常常意味着更高昂的火车票价。今年，2日开始票价平均上涨3.4%，远高于通货膨胀率。

另据英国《独立报》网站1月1日报道，新年带来了一些新法律。其中一些已在2017年颁布，但到新年开始才生效。

报道称，中国禁止象牙贸易：中国长期以来是最大的象牙交易市场。但是这种情况即将终结。自2018年初起，中国法律禁止所有象牙和象牙制品交易。去年宣布的这条法律于2017年年底开始实施。甚至在该法律获得通过前，中国就已开始帮助限制象牙交易。据官方媒体报道，象牙的价格骤跌65%，进入中国的象牙量也大幅减少。许多处理象牙的工厂和销售象牙的商店已经被迫关闭。

责任编辑：初晓慧