降雪致全国14家机场受阻 5家机场航班大面积延误

中国天气网讯 据飞常准大数据统计，截至3日21时许，全国范围内受降雪天气影响的机场有14家，其中5家机场的航班大面积延误。

据飞常准大数据统计，截至3日21时许，全国范围内受降雪天气影响的机场有14家，分别是西安咸阳机场、合肥新桥机场、郑州新郑机场、乌鲁木齐地窝堡机场、南京禄口机场、榆林榆阳机场、襄阳刘集机场、运城关公机场、宜昌三峡机场、伊宁机场、洛阳北郊机场、淮安机场、阜阳西关机场和南阳姜营机场。其中郑州新郑机场、南京禄口机场、合肥新桥机场、乌鲁木齐地窝堡机场和天山麦积山机场大面积延误，阜阳西关机场因道面积雪关闭，南阳姜营机场积冰，17时16分至4日12时跑道05/23关闭；襄阳刘集机场积雪，3日18时40分至4日09时跑道01/19关闭；洛阳北郊机场积雪，3日20时44分至4日09时跑道08/26关闭。

值得注意的是，西安咸阳机场发布航班延误橙色预警提示，3日18时至4日02时，西安咸阳机场预计因降雪天气导致机场保障能力下降50%左右；除此之外，乌鲁木齐地窝堡机场和郑州新郑机场也相继发布航班延误黄色预警提示，3日9时至24时乌鲁木齐地窝堡机场受降雪天气影响，通行能力下降30%左右；而郑州新郑机场因降雪天气影响，郑州新郑机场17时至23时59分预期通行能力下降25%。

责任编辑：张迪