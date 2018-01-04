原标题：陈君文辞去湖南省人大常委会副主任职务（图|简历）
经济日报-中国经济网长沙1月4日综合报道 据湖南日报消息，今天（4日）上午，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议经过表决，决定接受陈君文辞去湖南省第十二届人民代表大会常务委员会副主任职务的请求。
据中国经济网党政领导人物库资料显示，陈君文，1954年7月生，曾任常德市市长，株洲市市长，株洲市委书记等职务，2013年1月当选湖南省人大常委会副主任。
陈君文简历
陈君文，男，汉族，1954年7月生，湖南常德人，1970年4月参加工作，1979年4月入党，在职研究生学历，管理学博士学位，高级会计师。
1970.04—1979.03常德县水泥厂工人、会计、财供股副股长
1979.03—1983.06常德县工业局、煤炭公司会计
1983.06—1984.09常德县无线电元件厂副厂长、厂长
1984.09—1985.01常德县无线电元件厂厂长、党总支书记
1985.01—1988.09常德县副县长
1988.09—1988.12常德市鼎城区副区长
1988.12—1990.01津市市（县级）副市长
1990.01—1990.09津市市（县级）委常委、副市长
1990.09—1993.02常德市财政局副局长（1988.09—1991.07华中师范大学政治系思想政治教育专业在职学习）
1993.02—1994.10常德市财政局局长
1994.10—1995.06常德市财政局局长、地税局局长
1995.06—1997.11常德市副市长
1997.11—2001.04常德市委常委、副市长（1996.09—1999.09湖南财经学院财会系会计学专业同等学力学习，获管理学硕士学位；1999.03—1999.07中央党校地厅级干部进修班学习）
2001.04—2002.01常德市委副书记、代市长
2002.01—2007.03常德市委副书记、市长
2007.03—2008.03株洲市委副书记、代市长、市长
2008.03—2008.06株洲市委书记、市长（2003.09—2008.06中南大学商学院管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学博士学位）
2008.06—2013.01株洲市委书记
2013.01—2013.03湖南省人大常委会副主任，株洲市委书记
2013.03—2018.01湖南省人大常委会副主任
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