原标题：台湾跨年烟火导致空气污染 澎湖马公PM2.5超标8倍

中国台湾网1月4日讯 据台湾媒体报道，短暂绚烂烟火，带来的却是致命空气污染！台湾“环保署”3日公布高雄义大世界、澎湖马公2处跨年晚会烟火施放的空气监测状况，结果义大世界的PM2.5浓度飙升超过250微克，澎湖马公更是达到447微克，超过红色警戒54微克的标准8倍。

依据台湾“环保署”统计，这次跨年，台湾除了11县市不放烟火外，仍有部分县市政府与民间团体施放烟火，包含基隆市、台北市、桃园市、彰化县、南投县、云林县、高雄市、金门县、屏东县、连江县、澎湖县和花莲县共14处烟火施放，其中高雄义大世界施放烟火长达999秒，为台湾施放时间最长。

“环保署”以监测站距离烟火施放地点较近的高雄义大世界、澎湖马公2场跨年烟火秀进行相关监测记录。结果发现，义大世界氮氧化物与悬浮微粒有明显变化，尤其是悬浮微粒，约增加150ug/m3，其中PM10一度飙高至300ug/m3，PM2.5则飙高逾270ug/m3，澎湖马公跨年期间烟火晚会，PM10小时浓度曾高达663μg/m3，PM2.5也达到447μg/m3。

“环保署”指出，澎湖马公是因为测站离烟火施放地点约30公尺，距离较近，因此测得的浓度较高。先前印度曾有案例，PM2.5到达300ug/m3可能造成呕吐，身体不适，虽然并非人人会有，且是短时间暴露，但施放烟火导致细悬浮微粒瞬间浓度高，还是可能对人体造成伤害。（中国台湾网 杨永青）

来源：中国台湾网

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