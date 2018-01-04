原标题：团中央下属中青旅和嘉事堂将无偿划拨光大集团，实控人国务院

1月4日晚间，中青旅（600138.SH）公告称，根据财政部批复，共青团中央将其持有的青旅集团100%国有产权划转至光大集团。青旅集团及其控制的中青创益合计持有中青旅20%股权，青旅集团为中青旅第一大股东。本次划转后，中青旅第一大股东的控股股东将由共青团中央变更为光大集团，公司的实际控制人变更为国务院。

同时，嘉事堂（002462.SZ）也发布了公告，宣布公司收到控股股东中国青年实业发展总公司的通知，共青团中央与光大集团已签署《共青团中央 中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，约定中国青年实业发展总公司（包括下属企业）的100%国有产权将整体划转至光大集团。光大集团将间接持有嘉事堂41876431股股份，占公司总股本的16.72%。此次变更后，公司的控股股东仍为中国青年实业发展总公司，中青实业控股股东将由团中央变更为光大集团，公司实际控制人将变更为国务院。

资料显示，中国光大集团由财政部和汇金公司发起设立，注册资本600亿元，双方的持股比例分别为44.33%和55.67%，是国务院所属大型企业，业务横跨金融与实业、海内与海外，涵盖银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、投资和环保新兴产业等多个领域。

光大集团官网显示，1月4日，团中央、光大集团在北京举行交接仪式，团中央书记处常务书记贺军科，光大集团党委书记、董事长李晓鹏出席仪式并讲话。

光大集团表示，遵照党中央、国务院关于推进中央部委所属企业深化改革有关要求和党中央关于推进群团改革的要求，团中央对青旅集团公司、中青实业公司的改革进行了认真论证。这次划转工作立足保持企业体制完整、业务稳定，按照国家划转、整体移交、平稳过渡、共同发展的原则，将两家企业均列入光大集团一级直属企业序列，其原有的全部债权、债务继续由该两家企业承继；两家企业原有全部正式员工组织人事管理关系一次性整体划转至光大集团。

李晓鹏在讲话中对团中央决定将两家企业移交至光大集团表示感谢，并宣布力争用五年时间努力将中青旅和嘉事堂分别建设成为国际一流的旅游综合服务商和国内领先的医药产业运营商。

事实上，变更实际控制人这件事对中青旅和嘉事堂来说只是时间问题。中青旅和嘉事堂是共青团中央目前仅有的两家上市公司。

2016年8月中共中央办公厅曾印发《共青团中央改革方案》，方案中明确提出“改革团中央直属单位”。具体包括对部分直属单位进行整合，移交与团关联不强的生产经营类直属单位，计划到2018年年底，直属单位改革基本完成。

11月21日，中青旅和嘉事堂相继发布重大事项停牌公告，两家公司均表示，上市公司以及各自的控股股东在筹划重大事项，可能会导致实际控制人变更。

实际控制人变更之后，根据改革方案，共青团中央不能再作为出资人出现在公司的股东名单中。

资料显示，中青旅主营旅行社业务及景区业务，经营古北水镇、乌镇等著名旅游景区，2017年前三季度，实现主营业务收入77.11亿元，归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长14.25%。嘉事堂则主营医药经营业务，2017年前三季度实现营收36.86亿元，归属于上市公司股东的净利润5755.65万元，较上年同期上涨6.27%。

招商证券认为，光大集团除了拥有门类齐全的金融业务，在实业投资领域拥有多项发展前景良好的业务，旅游类资产包括酒店、会展中心以及高尔夫球会。中青旅主业为旅行社和景区业务，近年来因国资收紧，管理上受流程限制，效率降低，同时，大股东持股比例低，资金实力弱，难以对外扩张。一旦中青旅实际控制人变更完成，大股东资金实力、投资决策流程有望获得改善。

截至4日收盘，中青旅报21.31元/股，跌幅0.75%。嘉事堂报27.91元/股，涨幅6.81%。

责任编辑：桂强