工信部：网络平台及手机APP必须支持账户注销

前段时间，有网民在中国政府网上留言，在网络平台、手机APP注册账号后，由于很少使用或以后不会再使用，就想把自己的账户注销，但却发现根本无法注销。

工信部日前对比作出回应表示，《中华人民共和国网络安全法》第四十三条规定：“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。”

《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）第九款第四款规定：“电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。”

这意味着，用户可以依法要求网络平台、手机APP注销不再使用的账号，以防范电话号码、邮箱、地址等个人用户资料被泄露的风险。（央视记者 孙蓟潍）

责任编辑：张迪