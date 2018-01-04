国家防总：今年极端天气灾害或多发频发

原标题：国家防总：拉尼娜现象逐渐增强，今年极端天气灾害或多发频发

1月4日，国家防总副总指挥、水利部部长陈雷主持召开国家防总会商会，分析研判当前雨情、水情、汛情、凌情、雪情和台风活动情况，安排部署台风雨雪凌汛防御工作。

会商表明，受冷暖空气交汇影响，1月2日以来我国西北东南部、黄淮西部、江淮北部降中到大雪，其中陕西中部、河南中部南部、湖北中部等地部分地区降暴雪到大暴雪；西南南部东部、江南北部、江淮南部降中雨，云南、贵州等地部分地区降大雨。4日降水范围南扩，强度维持，河南、湖北、湖南、安徽、江苏等地部分地区降大到暴雪，局部大暴雪；江南北部及湖南、广西等地降中到大雨。2018年第1号台风“布拉万”于3日11时生成，4日8时减弱为热带低压，中心位于我国南海永暑礁西北海面上，风力7级，预计将以每小时20公里左右的速度向偏西方向移动。截至3日16时，黄河累计封河长度637.2公里，其中上游内蒙古河段封河长度590.7公里，中游河段封河长度46.5公里。

陈雷指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好防汛抗旱防台风工作意义重大。当前，拉尼娜现象已经形成并逐渐增强。根据历史数据分析，拉尼娜影响年气象年景整体偏差，汛期极端天气灾害事件可能多发频发，防汛抗旱防台风形势不容乐观。要全面贯彻落实党的十九大精神，按照全国防汛抗旱工作视频会议安排部署，立足于抓早抓实抓好，从应对最不利气候形势和最极端天气情况出发，提前谋划、提前部署、提前做好各项防汛抗旱防台风准备工作。

陈雷强调，当前要重点做好以下几项工作。一是认真做好台风防御工作。今年第1号台风“布拉万”生成时间较常年偏早75天。拉尼娜影响年台风生成登陆可能偏多偏强。要绷紧防台风这根弦，加强台风预测预报预警，密切关注台风路径、强度变化和对相关海域的影响，着力做好海上往来船只、作业平台、捕捞渔船和沿海等地人员的防风避险工作，确保人员安全。

二是高度重视近期雨雪天气防范。这次雨雪天气过程强度大、范围广、影响重。要密切监视天气变化，强化应急值守和会商分析，落实各项防御措施，指导和支持相关地区做好局地强降水及雨雪冰冻灾害防御工作，最大程度减少灾害损失。

三是切实保障防凌安全。今年黄河封河较晚，防凌汛工作进入关键时期。要按照有关预案，落实防凌责任，强化防凌抢险、应急分洪、迁安救护等防御准备，加强骨干水库防凌调度，加密巡查值守，及时清除河道行凌障碍，提前转移受威胁地区群众。

四是抓紧修复水毁灾损工程。去年全国水毁灾损水利工程较多，目前修复任务已完成49%。要抢抓冬春有利时机，倒排工期，加快进度，逐项销号，特别是要全面排查和修复大江大河大湖堤防损毁工程，抓紧完成长江崩岸险情整治修复，确保入汛前全面完成水毁修复和除险加固任务。

五是统筹做好枯水期水量调度工作。当前，内蒙古、宁夏和东北地区水库蓄水偏少，要加强监测研判，科学制定节约用水计划，确保城乡居民饮水安全，努力保障春灌用水需求。要强化枯水期水量调度，做好长江口和珠江口压咸补淡工作，确保上海、澳门等重要城市供水安全。

六是科学研判全年雨水情势。提前组织气象、水文部门对全年天气形势和汛情旱情和台风情况进行分析研判，科学提出汛期预测预报意见，特别是要利用大数据对拉尼娜事件的特点和影响作出预判，为今年防汛抗旱防台风提供科学依据和支撑。

七是抓早抓好汛前准备工作。坚持以人为本、预防为先，牢牢把握防汛抗旱防台风工作主动权。国家防总第一次全体会议要提前召开，国家防总汛前检查要提前安排，全国大江大河、大型及防洪重点中型水库、主要蓄滞洪区、重点防洪城市等防汛行政责任人和抗旱行政责任人要提前落实，各项汛前准备工作要提前到位，为打赢今年防汛抗旱防台风硬仗奠定坚实基础。

责任编辑：桂强