赤道几内亚挫败一起政变图谋 中使馆吁提高警惕

中新网1月4日电 据中国驻赤道几内亚大使馆网站消息，当地时间2018年1月2日晚，赤道几内亚安全部通过赤几国家电视台发布通告，宣布已成功挫败一起由境外雇佣兵（主要为乍得、苏丹和中非籍）于2017年12月24日发动的政变图谋，并抓捕大部分涉案分子。

图片来源：中国驻赤道几内亚大使馆网站。

目前，赤几政局总体平稳，各主要城市秩序正常。赤几有关部门已采取相关措施维护国家安全与稳定，并呼吁民众保持冷静，积极配合、协助赤几政府进行全国范围内的调查和对在逃人员的追捕。

中国驻赤道几内亚使馆提醒在赤几中国公民和机构，增强安全防范意识，采取必要应对措施。提高警惕，留意周边可疑人员，如遇赤几有关部门针对该事件进行调查，可依法予以配合。

注意出行安全，尽量避免单独出行。谨慎前往集会、边境、军事设施区域等敏感地区。注意居家、商铺、驻地安全，商铺尽量避免夜间营业，做好应急预案，及时升级安防设备。

马拉博警察24小时快速反应中心电话：666303030、666404040

驻赤道几内亚使馆领保电话：+240-222214057

驻巴塔总领馆领保电话：+240-666699501

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308、+86-10-59913991

责任编辑：张义凌