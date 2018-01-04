大数据变身“照妖镜” 贫困县追回腐败金额5000万

原标题：[揭秘]太牛了！这个“照妖镜”，追回腐败金额5000万！

改善民生、精准扶贫本来是件造福于民的事，但总有些人喜欢铤而走险，利用手中权力弄虚作假、以权谋私。为了防止和整治“雁过拔毛”式腐败，湖南省麻阳县纪委就亮出了一把“利剑”，探索出了大数据监督平台。

这个用“大数据”打造的反腐利刃到底是如何破解腐败密码的呢？跟着小编一起来了解一下。

两年发现2万多条问题 深度贫困县挽回资金高达5000万

在麻阳县高村镇的锦江河边，62岁的舒代建正准备下河捕鱼。老舒从小就在河边长大，祖祖辈辈都靠打鱼维生。他告诉央视财经记者，自从2012年开始，他们每年都能拿到一笔国家发放的渔业成品油价格补贴。

舒代建去年领取了4800元的渔业成品油价格补贴。但就是这样一笔在渔民们心中“特别重要”的国家补贴，在麻阳县，却成为了一位领导干部眼中的“唐僧肉”。

滕某，时任麻阳县畜牧水产局副局长。2017年12月25日，记者见到他的时候，他因为违反廉政纪律、工作失职，已经被麻阳苗族自治县监察局给予行政记过处分，离开了原来的工作岗位。

那么曾经的滕副局长，到底是如何利用职务之便，打起渔业成品油价格补贴的“歪算盘”呢？

中共麻阳苗族自治县纪委第四纪检监察室主任宋德友：申报这个渔业成品油补贴，至少需要两个证书，第一个是水域滩涂养殖证，第二个是渔业船舶证书。这个证书他们渔政站负责办理的，滕某某是分管这两块的，所以给他们办证提供了便利。

2012年麻阳县畜牧水产局渔政站开始受理渔业成品油价格补贴申请。为了获得这笔补贴，滕某的妻子，同样是县畜牧水产局职工的胡某于2012年1月和2014年12月，申办了水域滩涂养殖证，并进行了渔业养殖船舶登记。

而除了妻子胡某，2012年至2015年间，作为分管渔政站工作的副局长，滕某和渔政站站长王某，还为刘某等3名国家公职人员办理了水域滩涂养殖证，并且进行了渔业养殖船舶登记。

然而根据国家《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》的规定，补助对象为渔业生产者，并使用养殖机动渔船从事正常养殖生产活动。

滕某的妻子胡某以及刘某等4人均是国家公职人员，显然不是渔业生产者，因此都不具有享受补贴的资格。

但由于滕某既分管水域滩涂养殖证、渔业船舶证书的发放，又分管渔业成品油价格补贴的审核。因此从2012年至2016年，他的妻子胡某先后4次获得了国家渔业成品油价格补贴款共计23200元。2012年10月至2016年1月，刘某等3名国家公职人员共计获得18800元的渔业成品油价格补贴。

就在滕某的妻子违规领取补贴长达4年之际，2016年4月23日，麻阳县纪委工作人员曾琳在查看后台数据时，一条问题线索进入了他的视线。

中共麻阳苗族自治县纪委 “互联网+监督”平台信息中心科员曾琳：把新型农业渔业成品油价值补贴与公职人员家属两个数据库进行比对，我们发现了以下七条问题线索，然后我们把这条问题线索直接交办给案管室。

麻阳苗族自治县位于湖南省怀化市西北部，是一个省级深度贫困县，但就是这个将近40万人的小县城却在全省率先打响了“互联网+监督”工作的第一枪。麻阳县纪委利用大数据分析技术，打造了“互联网+监督”大数据平台，平台自2016年1月正式运营，主要目的就是监督民生资金去向，防治基层“雁过拔毛”式腐败。

这个监督平台的核心由前台和后台两部分组成，前台采集了12大类107项民生资金信息，目前积累了130多万条民生资金数据，例如民政局发放的低保、住建局发放的农村危房改造补贴、畜牧水产局发放的渔业成品油价格补贴等等，每一笔资金的发放时间、金额、对象，都记录到了前台这个数据库中。而后台则采集了公职人员及家属信息，村干部及家属信息，房产信息，车辆信息等重要数据。

这一次，曾琳在把前台的渔业成品油价值补贴发放信息，和后台的公职人员家属信息，两个子数据进行碰撞对比时，便发现了问题，后来再经过纪检监察室的调查，坐实了腾某优亲厚友、玩忽职守的违纪事实。

腾某告诉记者，他曾侥幸地认为，由于渔业成品油价格补贴这项国家惠农补贴很冷门，一般人都没听过，更别说察觉其中猫腻去举报。然而让他万万没想到的是，在大数据面前，边边角角里的阴暗面都会被曝光。

麻阳县互联网+监督平台中的大数据库的碰撞，就像是一次廉洁健康的CT大扫描，疑似问题线索立马就能显现出来，并且平台还可以随意更换关键词组合。

“互联网+监督”平台信息中心主任米家长就给记者做了个示范，他打开平台，勾选“农村住房危改”和“买房人员”两个子数据库，点击“搜索”功能。通过这一对比，便可识别出上述两个数据库中重合的部分，即：有人买了房子，却还在享受危房改造补贴。

中共麻阳苗族自治县纪委 “互联网+监督”平台信息中心主任 米家长：通过查询，我们可以看到，有以下40多个结果，例如，黄某他享受了4万元的农村危房改造补助款，同时就在县城开发区还购买了一套129平方米的商品房，发现这样的问题线索之后，我们交给相关职能部门去进行核实调查。

“买房人员”+“廉租房补贴”、“公职人员”+“危房改造补助”。每一次的对比查询，都能找出许多疑点，平台会自动报警，成为纪委追查的线索。

事实上，麻阳县搞出这个监督平台，也有“被逼”的成分。此前，麻阳县谷达坡乡白羊村，有个叫段国文的人，因滥伐林木被判过刑。之后，还当上了村主任。任村主任职务期间，段国文伙同村支书侵吞扶贫资金，向危房改造户索取所谓押金。针对段国文的举报信，如雪花般飘向各级纪委，此事成为2015年中纪委督办的案件之一。最终导致25名涉案责任人被处分，其中包括7名科级干部。

张寿文在纪委工作14年，他告诉记者，这件事情出来后，大家都觉得脸上无光。市领导要求把麻阳的纪检工作搞上去，县纪委通过外出考察，开会讨论，琢磨出了建设互联网+监督平台的想法，重点就放在“段国文案”这种民生资金领域，这也是腐败高发、引发民众上访最多的领域。

然而如何建立大数据平台，大家一时都摸不着头脑。那段日子，麻阳纪委的工作人员经常聚在一起头脑风暴，加班到深夜。然而就在一次侦办利用发票复印件重复报账的案件中，张寿文和同事们突然找到了搭建平台的灵感。

通过每个人唯一的身份证信息，进而查询这个人享受到的所有民生资金，数据库搭建的思路渐渐明晰起来。数据的“碰撞”就像一面镜子，让“蚁贪”立马现形。

这个平台就是照妖镜，人在做，天在看，云在算。

张寿文：这前前后后花了近300万吧。

记者：一个深度贫困县花300万做这个事情值得吗？

张寿文：我认为值得，这个以后，当时我们乡镇，这个平台2016年，平台上线以后，我们挽回资金，挽回资金达5000多万。

自2016年1月至今，共发现问题线索2万余条，挽回经济损失5000余万元，这是麻阳县“互联网+监督”平台交出的一份漂亮的成绩单。

互联网监督发挥威力 湖南全省加速腐败追查

在十九大报告中，在最新的中央经济工作会议上，党中央对于新时代里大数据的应用和管理，给出了很明确的任务和要求，‘互联网+监督’，核心是监督，互联网是手段，通过大数据、信息技术等现代科技手段，曾经延续了多年的传统手账式填写、层层上报、人情请托、虚假数字等行政体制机制内的弊病，得到了良好的治理，权力真正在阳光下开始运行，也得到了制度上的制约。利用一个新的数据工具，麻阳县政府的行政体制机制，开始了一场真正的变革。如今，这一改革神器也在湖南全省范围内全面推广。

在位于湖南省洪江市的看守所内，记者见到了羁押已近一年的杨某，这个50多岁的中年男人，曾经是怀化市某县叱咤风云的副县长兼公安局局长，然而现在，他因为利用职务上的便利为他人谋利并收受财物等问题，且在党的十八大后不收敛、不收手，等待他的将是法律的裁决。

中共怀化市纪委第九纪检监察室主任科员邱昭亮：就是储某和杨某之前就认识，这个在2015年下半年，储某和他人合伙开设了一个休闲酒店，为了寻求公安机关的保护，那么就多次向杨某送钱请求，请求杨某关照。

原湖南省怀化市某县某公安局局长 杨某：一共收了储某好像是14万块钱。我也是个副县长，也是个公安局长，肯定他的这个做生意的人，他肯定是有利可图的。

现在的杨某对自己的违法行为供认不讳，但就在案件侦破初期，由于他的极度不配合，在被立案并采取“两规”措施后，仍然负隅顽抗，案件曾一度陷入僵局。

一个人的行为会留下诸多数据痕迹，而一些数据痕迹中就隐藏着“秘密”。通过对当地国家公职人员信息库与机动车信息库等数据库进行逐一碰撞排查，办案人员发现，杨某的儿子名下有一辆奥迪A6轿车。然而当时他儿子才刚刚参加工作不久，月收入仅两三千元，根本没有经济能力购买这辆高档小轿车。于是办案人员以奥迪车为线索，调取了这辆车的相关资料和付款凭证，锁定了购买车辆的银行卡并非杨某本人，但这张银行卡却一直由杨某使用，最终这些线索顺利地突破了杨某的心理防线，他如实地交代了自己收受贿赂的问题。

杨某：愧对组织，对我的关心和培养，到领导岗位上面，我丢失的是最重要的那个东西。我是真没有把手中的权利把握好，所以这个走向现在这样的一个道路，所以我也认罪，我也悔罪。

责任编辑：张迪