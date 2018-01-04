原标题：雪灾橙色预警 黄河源头第一县积雪深度达8厘米

4日，积雪覆盖的玛多县草场。 闫慧 摄

中新网西宁1月4日电 （孙睿赵海梅）“近期受两次大范围降雪天气影响，果洛藏族自治州玛多县积雪面积已达60%以上。气象部门已于3日17时发布雪灾橙色预警，目前预警还在持续。”青海省气象台预报中心海显莲4日下午表示。

被誉为“千湖之县”的青海省果洛藏族自治州玛多县地处三江源国家级自然保护区核心腹地，县城所在地玛查理镇是中国海拔最高的县城。

4日，玛多县境内银装素裹。 闫慧 摄

海显莲介绍，气象监测资料显示，2017年12月28至29日，青海全省自西向东出现一次降雪、降温天气过程，其中玛多县降雪量为1.2毫米。2018年1月2至3日，青海省再次出现降雪天气，降雪中心在玛多县，降雪量为4.7毫米，积雪深度达8厘米，造成玛多县积雪面积达60%以上。

据介绍，由于降雪导致积雪面积不断增大，玛多县官方及时动员部署，及时详细了解和掌握本村的走圈放牧员、牲畜数量和放牧地点，目前全县牧民群众和各类牲畜生产生活秩序井然。

“据统计，截至目前，玛查理镇给九村一社拉运的108吨口粮及时发放到位，县畜牧部门下发的270吨饲草料及时分发到每户牧民家中，此外，还与州农牧局争取了2500捆青干草、150捆面包草，并在第一时间拉运到位并发放到牧户手中。目前，各乡镇确保每户储备口粮、燃料等不少于3个月。”玛多县委宣传部部长李忠说，玛多县民政部门筹备85万元人民币购买了面粉、大米、炒面、帐篷、棉衣裤、睡袋等应急所需物资、装备和生活必需品，确保一旦发生雪灾，能够及时调拨到灾区。

玛多县境内积雪深度已达8厘米。 闫慧 摄

果洛州委书记武玉嶂表示，要切实做到防患于未然，并全力做好防灾应急准备工作，最大限度减少牲畜死亡。

“根据预警，未来10天，玛多县还将出现降雪天气过程，积雪面积和积雪深度将继续维持。”海显莲说。（完）

责任编辑：柳龙龙