原标题：2017十大科技新闻选出，合成完整活性染色体排第一

近日，由中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2017年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。由国土资源部中国地质调查局组织实施、广州海洋地质调查局承担的“我国首次海域天然气水合物试开采”入选年度中国十大科技进展新闻。

本次入选的2017年中国十大科技进展新闻分别是：我国科学家利用化学物质合成完整活性染色体、国产水下滑翔机下潜6329米刷新世界纪录、世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生、国产大型客机C919首飞、我国首次海域天然气水合物试开采、我国“人造太阳”装置创造世界新纪录、中国科学家首次发现突破传统分类新型费米子、量子通信“从理想王国走到现实王国”、中科院推出高产水稻新种质、“悟空”发现疑似暗物质踪迹。

2017年5月18日，我国首次实现海域天然气水合物试采成功，在南海神狐海域连续产气近8天，平均日产超过1.6万立方米，实现了我国天然气水合物开发的历史性突破。至2017年7月9日试采连续产气满60天，累计产气量达30.9万立方米，平均日产5151立方米，获取科学试验数据647万组，全面完成了试采预期目标。这是我国首次、也是世界首次对资源量占比90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物实现安全可控开采，创造了产气时长和总量的世界纪录，取得了理论、技术、工程和装备的完全自主创新，形成相对系统的工艺技术体系，实现了在这一领域由“跟跑”到“领跑”的历史性跨越，是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。

据了解，这是广州海洋地质调查局所取得的成果第三次入选年度中国十大科技进展新闻。此前，4500米级深海遥控作业型潜水器（“海马”号）海试成功、我国海域油气资源战略调查获重大突破分别入选了2014年、2004年中国十大科技进展新闻。

来源：微信公号“国土资源部门户网站”

责任编辑：张玉