南仁东报告会在沪举行:用人生最后22年铸中国天眼

原标题：南仁东报告会在沪举行：用人生最后22年，铸就“中国天眼”

“中国天眼”500米口径球面射电望远镜工程。东方IC 资料

人生最后22年，他只干了一件事——为中国建成世界一流水平望远镜FAST。

1月5日上午，由中宣部、科技部、中科院、中国科协、贵州省委联合主办的南仁东先进事迹巡回报告会在上海科学会堂举行。

南仁东是中国著名天文学家，生前是国家天文台研究员，是国家重大科技基础设施建设项目——“中国天眼”500米口径球面射电望远镜工程（简称FAST）的发起者和奠基人，被誉为“天眼之父”。

南仁东

他主导提出利用贵州省喀斯特洼地作为望远镜台址，从论证立项到选址建设历时22年，主持攻克了一系列技术难题，为FAST重大科学工程的顺利落成发挥了关键作用，实现了中国拥有世界一流水平望远镜的梦想。

去年9月，南仁东因病逝世。去年11月，中宣部追授南仁东“时代楷模”荣誉称号。为进一步深入学习弘扬南仁东的先进事迹和崇高精神，中宣部等去年12月8日在北京人民大会堂举行了南仁东先进事迹报告会，随后赴贵州、上海、吉林、甘肃、广东、安徽等地举行巡回报告会。

报告会上，中科院北京分院业务主管韩博作了题为《科技报国，筑梦苍穹》的报告。

韩博表示，在与南老师并肩作战的日日夜夜，能深深地感悟到南老师忠于祖国、奉献人民的爱国情怀，敢为人先、坚毅执着的科学精神，淡泊名利、忘我奉献的高尚情操，真诚质朴、精益求精的杰出品格。

“南老师在他人生最后的22年，只干了一件事，实现了一个梦想，就是建成了直径500米、世界最大、最为灵敏的单口径射电望远镜，用生命铸就了世人瞩目的‘中国天眼’FAST！”韩博说。

贵州省科技厅副厅长、中科院国家天文台FAST工程副经理彭勃作了题为《科学魂，浇筑大国重器》的报告。

“我和南仁东老师都是王绶琯老院士的学生，又因FAST成了22年的工作搭档。”彭勃回忆道，“记得工程伊始，需要建一个水窖。施工方送来设计图纸，他迅速标出几处错误，打了回去。对方惊讶极了：这个搞天文的怎么还懂土建？后来大家才知道，南老师是以‘战术型老工人’自居的。不懂岩土工程的他，用了一个月的时间学习相关知识，啃下了一个又一个‘硬骨头’。”

中科院国家天文台FAST工程高级工程师杨清阁作了题为《您的身影，是我追随的目标》的报告。

杨清阁说，建设FAST这样一项大科学工程，是完全没有先例的。南老师作为工程的核心推动者，从宏观把握到技术细节，事无巨细，执着坚持。他在这20多年里几乎没干别的，就专注地做了这一件事情。

他表示，南老师建造“中国天眼”不是为了个人，而是为了整个射电天文界，尤其是为了年轻的研究生、博士后以及下一代的天文学者。“通过FAST工程的实施，南老师也培养了一支良好的研究队伍。”

此外，贵州省黔南州大数据管理局局长张智勇作了题为《千山崇仁万水向东》的报告，中国新闻社记者张素作了题为《仰望星空，脚踏实地》的报告，从不同角度、不同侧面讲述了南仁东先生的突出贡献、感人事迹和崇高精神。

本场报告会由市委宣传部、市科技党委、市科委、市科协、中科院沪区党委承办，各主办单位负责同志，全市宣传、科技系统负责同志，基层党员干部代表，青年学生代表和社会各界代表约500人参加了报告会。

责任编辑：张玉