“弱冠之年”的中国航天员大队重温誓词(图)

为纪念中国人民解放军航天员大队成立20周年，全体航天员1月4日在北京航天城举行重温入队誓词活动。万全 摄

中新网北京1月5日电 （张素 李潇帆 朱霄雄）中国人民解放军航天员大队5日迎来“弱冠之年”。20年间，他们成功执行6次载人航天飞行任务，实现多人多天、太空出舱、交会对接、航天员中期在轨驻留等一系列重大突破。

1998年1月5日，根据中国载人航天事业发展需要，中国人民解放军航天员大队正式成立，首批14名航天员从上千名飞行员中脱颖而出。2010年5月7日，第二批航天员共7人入选。

为纪念中国人民解放军航天员大队成立20周年，全体航天员1月4日在北京航天城举行重温入队誓词活动。万全 摄

时至今日，共有11名中国航天员成功“飞天”，先后被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”“英雄航天员”荣誉称号，其中1人被授予“八一勋章”。

为纪念中国人民解放军航天员大队成立20周年，全体航天员1月4日在北京航天城举行重温入队誓词活动。航天员大队队长、特级航天员聂海胜说，此举旨在激励大家为探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国而不懈奋斗。

为纪念中国人民解放军航天员大队成立20周年，全体航天员1月4日在北京航天城举行重温入队誓词活动。万全 摄

中国载人航天工程办公室副主任、特级航天员杨利伟对记者表示，全体航天员将发扬“一不怕苦、二不怕死”的战斗精神，更加刻苦训练、科学训练，随时准备奉命出征太空。

目前，全体航天员正按计划开展空间站工程任务学习训练。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222