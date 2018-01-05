广州独生子女照顾住院父母 可享每年15天带薪假

中新网广州1月5日电 （蔡敏婕 何月嫦）广州市卫生和计划生育委员会5日称，从今年2月1日起，独生子女在父母（60岁以上）患病住院治疗期间，可以享受每年不超过15天的护理假，看护假、护理假期间，员工所在单位应当保障职工工资照发，并且不影响员工的福利待遇和全勤评奖。

据介绍，由于“全面二孩”政策实施，因此需要重新制定《广州市人口与计划生育管理办法》。2017年8月，《广州市人口与计划生育服务和管理规定》经该市政府常务会议审议通过，并定于2018年2月1日开始施行。

目前广州市人口老龄化正处于快速发展时期。据统计，截至2016年底，广州市户籍老年人口达154.61万人，约占户籍人口总数的17.8%。按照该市老龄办的预估，2020年广州市老年人口将达到185万人，即广州每10个人中就有2个是老年人。为积极应对人口老龄化，广州市近年出台多项老年人福利保障政策。

广州市卫计委称，新制定的《规定》新增独生子女在父母（60岁以上）患病住院治疗期间，可以享受每年不超过15天的护理假以及独生子女高龄父母享受社区居家养老、日常照料等必要的扶助补助的规定。

同时，新制定的《规定》建立健全对独生子女死亡、伤残等计划生育特殊家庭的特别扶助制度，将各部门的扶助工作纳入计生管理责任制考核；并规定民政、房屋、人力资源社会保障等部门对计划生育特殊家庭在入住公办养老机构、公共租赁住房、就业等方面的优先优待措施。

此外，新制定的《规定》新增免费优生健康服务及出生缺陷综合防控服务的内容，鼓励社会力量举办非营利性的妇幼医疗机构和托幼机构，推进0至3岁婴幼儿托育服务，并规定实行计划生育的育龄夫妻均可免费享受基本项目的计划生育技术服务。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222