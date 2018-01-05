中国第一蓝军旅重塑为合成旅:从别处分流千余官兵

原标题：中国第一蓝军旅重塑为合成旅，从其他单位分流千余名官兵过来

“中国第一蓝军旅”、陆军第81集团军某合成旅领导近日接受媒体采访时透露，在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，“中国第一蓝军旅”在2017年4月已重塑为合成旅，并从其他单位分流了1000多名官兵过来。

据微信公众号“中国陆军”报道，2017年12月25日，来自中央人民广播电台、中央电视台、解放军报、南方都市报等10余家军内外媒体齐聚朱日和训练基地，探访被誉为“中国第一蓝军旅”的陆军第81集团军某合成旅。

2018年1月4日晚，南方都市报手机客户端发布了该旅旅长满广志、政委周勋、参谋长陈军接受该报专访的文章。

惹人关注的是，上述专访披露了蓝军旅在军改中规模结构和力量编成方面的变化。

2011年，原北京军区某装甲师整编组建成机械化步兵旅。随后，该旅整建制从冀东津唐地区，移防到千里之外内蒙古大漠深处的朱日和训练基地，并在2013年年底转隶原北京军区司令部，划归朱日和训练基地管理。

2014年元旦刚过，军委总部以正式命令，明确定位该旅为蓝军旅，按照蓝军编制体制重新改编。至此，我军第一支真正意义上的专业化蓝军部队在大漠初步形成。

该旅成立6年来，先后历经1次千里移防、2次整编组建、2次转隶移防，1次改编蓝军编制。特别是在改编蓝军编制后，作为红军“磨刀石”，他们先后参加33场实兵对抗演习，取得32胜1负的辉煌战绩，被称为“朱日和之狼”。

在深化国防和军队改革中，原北京军区朱日和训练基地转隶陆军，而“中国第一蓝军旅”则在陆军18个集团军重组为13个集团军之后转隶新组建的中部战区陆军第81集团军。

“中国第一蓝军旅”政委周勋近日在接受南方都市报采访时说，“这一轮军改后， 2017年4月部队跑步行进中进入演习状态，重塑成合成旅，从其他兄弟单位分流了1000多名官兵过来，还进行沙场阅兵等重大任务。”

对于部队职能转型，该旅参谋长陈军表示，“我们要将过去的步兵旅变成合成旅，模块化发展，给部队战备配套标准和组训模式方法、检验战斗力生成规定带来系列变化。这一轮改革中，我们从专业化模拟蓝军转型为红蓝兼备的部队，这更有利于‘知己知彼’。”

另外，陈军还透露，“现在整个陆军部队模拟蓝军训练大纲准备颁行。未来大型检验性演习，无论是谁，只要通过资格考核，经相关部门批准，都可以来朱日和验一验。”

责任编辑：张玉