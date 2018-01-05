美媒：2018中国经济外部前景向好 或带来惊喜增长

原标题：美媒：专家预测2018年中国经济“外部前景向好”将带来惊喜增长

参考消息网1月5日报道 美媒称，从全球贸易强劲到国内消费反弹，这些因素都足以让人们认为中国经济增长放缓的幅度不会像预期的那样大。

据彭博新闻社网站1月3日报道，彭博新闻社的调查显示，经济学家的共识是，中国这个全球第二大经济体2018年增速将从去年的6.8%跌至6.5%。不过，最新数据显示，官方制造业指数依然强劲，离岸股票开年表现为2009年以来最佳，现在开始有了预测中国经济表现好于预期的声音。

摩根大通经济学家3日将2018年中国经济增长预期从6.5%上调至6.7%，原因是“外部前景向好”。中国国际金融股份有限公司和上海证券有限责任公司预测经济增长将连续第二年加速。2017年初，经济学家曾预测经济增长减速，不过在年内不断调高预期。

摩根士丹利认为，中国棚户区改造目标高于预期、央行再次承诺流动性不会太紧张以及外界对中国出口商品的需求强劲，这些积极信号使人们对今年抱有更乐观的预期。经济学家认为，坚挺的房地产市场、消费增长以及高科技制造业设施的快速发展等其他因素也会给今年带来惊喜。

报道称，汇丰银行控股公司亚洲经济研究共同负责人弗雷德里克·诺伊曼说：“尽管市场预期经济将逐步降温，2018年经济增长将加速。更多资金将被调动，用于发展该国先进制造业产能。资本支出暴涨会拉动经济增长。”

经济学家认为，以下领域有潜力推动出人意料的经济增长：

1。消费

IHS马基特公司首席亚太经济学家拉吉夫·比斯瓦斯说，人们对全球和国内经济前景的信心有助于支撑消费。他说，消费支出已经占2016年和2017年经济增长的约三分之二，成为经济增长最重要的引擎。

2。市场繁荣

华盛顿《中国褐皮书》国际研究公司首席经济学家德里克·西瑟斯说，金融市场今年将获得推动力，因为投资者有相当于20万亿美元的资产困在国内，会追求最高回报。西瑟斯说：“由于政府对于房地产价格感到不安，而且人们相信农矿产品价格上涨周期已结束，如果基准利率保持低位的话，将促使资金流向股市或债市。”

3。先进制造业

清华大学国家金融研究院副院长朱宁说，迅速升级的制造业基地及网络行业能更好地促进经济增长，有助于抵消房地产行业以及基础设施投资减速。

责任编辑：张建利