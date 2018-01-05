生肖狗票《戊戌年》特种邮票5日发行

新华社北京1月5日电（记者赵文君）中国邮政5日发行《戊戌年》特种邮票1套2枚。图案内容分别为：犬守平安、家和业兴。全套邮票面值为2.40元。

该套邮票延续了第四轮生肖票“合家欢”的设计理念，展示了中华田园犬的形象。第一图为“犬守平安”，画面中的公犬昂首挺胸，目光炯炯注视前方，好像随时能离地飞奔、抵御外敌、守护家宅。第二图为“家和业兴”，棕色母犬深情凝视幼崽；黑色小狗昂头挺立，活泼可爱，母子相依，舐犊情深。两图相连，预示着家的平安和睦与国的兴旺富强。

该套邮票特邀著名艺术家周令钊先生担纲设计。从20世纪50年代到九十年代，周令钊先后设计或参与设计了多套描摹生动的纪特邮票，第一轮生肖狗邮票就是其中的佳作。

《戊戌年》邮票版式一中的文字采用了无墨雕刻工艺，字迹清晰隽秀，立体效果显著，同时具有一定的防伪作用。该套邮票延续了第四轮生肖邮票胶雕套印的工艺，雕刻作者为原艺珊和刘明慧，由北京邮票厂印制。

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