俄媒：中国2017军备建设成绩斐然 现代化程度提升

原标题：俄媒称2017年中国军备建设成绩斐然 现代化程度提升

2017年，中国的军备建设取得了有目共睹的成就。图为参加建军90周年阅兵式的核导弹方队。（资料图片）

参考消息网1月6日报道 俄罗斯卫星通讯社网站1月2日的文章称，2017年，中国在若干重要军事装备方面取得重大成绩。军事专家瓦西里·卡申就此进行了评论。

2017年，官方确认五代机歼-20正式列装。这样，中国成为继美国之后第二个列装国产五代机的国家。在此方面超越了俄罗斯。

文章认为，毫无疑问，这种超前仅具有象征意义。五代机既复杂又昂贵，完善运行系统、清除诸多不足、尤其是解决那些比较重要的、多年存在的问题，需要投入相当大的精力。过早列装只能给该项目造成拖延。但不管怎样，中国军工潜力和能力的增长是毋庸置疑的。

2016年，运-20运输机列装。直-20多用途中型直升机生产工作已在紧锣密鼓地进行。此机型用途和外形与美国的“黑鹰”直升机类似。可以预测，它也将在不远的未来列装。

2017年，C919中型客机、装有矢量推力发动机的歼-10战斗机和AG600两栖飞机实现首飞。改进型轰-6轰炸机、歼-11/歼-16战斗机、弹射型歼-15舰载战斗机研发工作仍在深入进行。

文章称，中国对若干款无人机进行了测试。沙特按中国许可证生产武装无人机协议可谓成绩斐然。目前，中国正对几种新型战略无人侦察机和隐形无人攻击机进行研发。同时，在发展远程控制水下/地面机器人系统发展方面也取得了进步。

文章称，中国海军建设速度依然很快。2017年，中国海军列装16艘水面舰艇，其中包括2艘驱逐舰和9艘护卫舰。

文章称，渤海造船厂（葫芦岛）大规模扩建工作已经完成。据悉，该厂可同时建造4至6艘核潜艇。

中国自主建造的首艘国产航母已于去年4月在大连下水，其继续完善工作正如火如荼地进行。同时，上海正在加紧建造技术更加复杂、规模更加庞大的002型航母。该舰将配备综合电力系统和电磁弹射系统。

文章称，用于未来航母的核动力装备研制工作还在继续。另外，可在南海地区使用的浮动核电站研究工作也在进行。

中国人民解放军建军90周年阅兵式上，展示了新型“东风”-31AG机动式洲际弹道导弹。“东风”-41洲际导弹生产和正式列装工作还在进行。

文章称，中国国产导弹攻击预警系统得到了发展。各种迹象表明，2017年核力量管理系统发生了重大变化。在新型防空反导装备系列生产方面投入相当大的精力。总而言之，中国人民解放军的技术潜力现代化在所有方向都取得了显著成绩。

责任编辑：张建利