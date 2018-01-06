法媒：中国雄心勃勃向贫困宣战 80万党员派往农村

原标题：法媒：中国雄心勃勃向贫困宣战 已有80万党员派往农村

参考消息网1月6日报道 法媒称，得益于数十年快速的经济增长，中国自1978年以来已让7亿多人摆脱了贫困。现在，中国打算到2020年要“消除贫困”。

据法国《费加罗报》1月5日报道，按照中国的标准（年收入低于2300元人民币），中国在2016年底总共还有4300多万贫困人口，而2013年底为8200万。中央政府和各省为战胜贫困投入了巨额资金。在所展示的一系列解决方法中，当局打算将农村人口安置到现代化居住区，并向那些在健康、教育和农业方面的脆弱人群提供援助。

北京理工大学教授胡星斗表示，尽管中国今后三年将能够摆脱极度贫困，但在一个有超过13亿人口的国家里，缺少足够的收入仍将是个重要的甚至是几乎不可能解决的问题。因为中国的社保依然是有限的，农村的情况更难保障。

报道称，作为政府决心的体现，截至2016年底，大约有80万名党员干部被派往农村，旨在改善那里的生活条件。

资料图片：这是2017年12月28日拍摄的广西融安县大将镇东潭村大潭屯的金桔种植园。新华社记者 张爱林 摄

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