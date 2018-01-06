杨利伟等航天员重温入队誓词 备战空间站工程任务

原标题：我国航天员重温入队誓词 全力备战空间站工程任务

新华社北京1月6日电（李潇帆、朱霄雄）正在全力备战空间站工程任务的我国航天员日前重温入队誓词，以纪念中国人民解放军航天员大队成立20周年。

“我自愿从事载人航天事业……英勇无畏，无私奉献，不怕牺牲，甘愿为载人航天事业奋斗终生！”1月4日，面对五星红旗，杨利伟、费俊龙、聂海胜、翟志刚、刘伯明、景海鹏、刘旺、张晓光、刘洋、王亚平、陈冬等11名曾经出征太空的航天员，举起右拳大声宣誓，铿锵有力的宣誓声响彻大厅。

1998年1月5日，根据中国载人航天事业发展需要，中国人民解放军航天员大队正式成立，首批14名航天员加入到这个担负特殊使命的英雄群体。2010年5月7日，中国完成第二批航天员选拔工作，7名航天员成为中国航天员队伍新成员。

成立20年来，大队成功执行6次载人航天飞行任务，11名航天员遨游苍穹，为中国载人航天事业作出突出贡献。航天员大队被中央军委授予“英雄航天员大队”荣誉称号，2017年7月荣立集体一等功。11名航天员先后被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”“英雄航天员”荣誉称号，1人被授予“八一勋章”。

航天员大队大队长、特级航天员聂海胜说，在纪念大队成立20周年、载人航天工程迈入空间站建设新时代之际，举行航天员重温入队誓词活动，目的就是激励大家牢记党和人民期望重托，为探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国而不懈奋斗。

中国载人航天工程办公室副主任、特级航天员杨利伟参加了宣誓活动。他表示，全体航天员将发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，更加刻苦训练、科学训练，随时准备接受党和人民挑选，随时准备奉命出征太空。

目前，全体航天员正按计划展开新年度空间站工程任务学习训练。

责任编辑：张建利