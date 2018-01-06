687名被解救孩子急寻亲人 记住这链接帮宝贝回家

原标题：宝贝，该回家了！687名被解救孩子急寻亲人！
他们，都是打拐行动中被解救的孩子，有的被拐卖时，刚出生几天……
他们可能从未在父母怀中撒娇，至今不明白爸爸、妈妈的含义。
2018年，新的一年，他们却仍然不知道家的样子……
这687名被解救孩子急寻亲人！
你认识他们吗？新的一年，多一份关注，多一份希望！
民警提醒：
如果发现疑似被拐孩子，应尽快在不被发现的情况下报警！
如果允许，可拍照取证，但请注意千万不要打草惊蛇。
记住这个链接：
全国打拐解救儿童寻亲公告平台（qgdgxq.mca.gov.cn），帮宝贝回家！
扩散！转发！愿宝贝们都顺利回家！
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