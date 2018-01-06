新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

西藏“戎装常委”上任 现有14位常委仍缺1人

西藏“戎装常委”上任 现有14位常委仍缺1人
2018年01月06日 21:55 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中新社拉萨1月6日电 （赵朗）西藏官方1月6日公布，许勇任西藏自治区党委常委。截至目前，中共西藏自治区党委常委共达14位，尚有一名缺额。

　　公开简历显示：许勇，1959年生，陕西宝鸡人，侦察兵出身，曾参加中越战争，历任班长，营长，师长，军参谋长，2007年被授予少将军衔，是2008年汶川大地震后首位率部挺进震中映秀镇的将军，同年出任中国第十三集团军军长。他于2013年7月任西藏军区司令员，次年晋升中将军衔。

　　2016年11月起，中国各省级党委开始换届，各省级军区的领导不再进入常委序列。换届后，其空余的位置留待“戎装常委”填补。

　　2018年新年伊始，北京、安徽、山东、辽宁等地10余省份“戎装常委”陆续回归。（完）

 

责任编辑：刘德宾 SN222

西藏常委戎装
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区