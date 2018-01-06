西藏“戎装常委”上任 现有14位常委仍缺1人

中新社拉萨1月6日电 （赵朗）西藏官方1月6日公布，许勇任西藏自治区党委常委。截至目前，中共西藏自治区党委常委共达14位，尚有一名缺额。

公开简历显示：许勇，1959年生，陕西宝鸡人，侦察兵出身，曾参加中越战争，历任班长，营长，师长，军参谋长，2007年被授予少将军衔，是2008年汶川大地震后首位率部挺进震中映秀镇的将军，同年出任中国第十三集团军军长。他于2013年7月任西藏军区司令员，次年晋升中将军衔。

2016年11月起，中国各省级党委开始换届，各省级军区的领导不再进入常委序列。换届后，其空余的位置留待“戎装常委”填补。

2018年新年伊始，北京、安徽、山东、辽宁等地10余省份“戎装常委”陆续回归。（完）

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