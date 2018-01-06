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天津发布重污染天气蓝色预警 启动Ⅳ级响应措施

天津发布重污染天气蓝色预警 启动Ⅳ级响应措施
2018年01月06日 12:00 央视新闻
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　　原标题：天津发布重污染天气蓝色预警

　　经预测，1月7日天津市空气质量将出现重度污染，天津发布重污染天气蓝色预警，启动Ⅳ级响应措施。

　　重污染天气期间，儿童、老年人和心脏病、肺病患者以及过敏性疾病患者应当留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。倡导公众绿色出行和绿色生活，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行，减少祭祀烧纸等行为。倡导工厂、工地等有关单位积极采取措施，减少工业和扬尘污染的排放。（央视记者 王烁 侯宇）

责任编辑：张建利

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