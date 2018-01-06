柬埔寨赌场招募中国员工 中国驻柬使馆提醒须谨慎

中新网金边1月6日电 （记者 黄耀辉）针对近期柬埔寨一些赌场、网络博彩公司，以高薪招聘“打字员”等名义从中国招聘员工。当地时间1月6日，中国驻柬埔寨使馆提醒中国公民谨慎海外应聘。

该提醒称，迄今已有数十名中国公民抵柬后发现实际工作与招聘广告不符并致电使馆求助，要求回国。

根据中国法律，赌博包括网络博彩都属违法行为。中国驻柬埔寨使馆提醒中国公民谨慎海外应聘，在决定应聘前要详细了解确认招聘单位的业务和工作性质，避免冒然前往应聘。

该提醒称，如发现所聘工作与招聘广告不符，建议立即通知中国驻柬埔寨使馆或使馆驻暹粒领事办公室并报警。

提醒还公布了柬埔寨报警电话117、柬埔寨外国人求助热线0312012345、中国驻柬埔寨使馆领事保护和协助电话012901923、中国驻柬埔寨使馆驻暹粒领事办公室领事保护和协助电话078946178，以及中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话+86-10-12308或+86-10-59913991。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222