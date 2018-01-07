巴拿马籍油船与香港籍货船在长江口以东相撞起火

原标题：交通部：一巴拿马籍油船与一香港籍散货船在长江口以东海域相撞起火 正全力组织施救

2018年1月6日20时许，巴拿马籍油船“SANCHI”轮与香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。事故造成油船“SANCHI”轮全船失火，船舶右倾，船员失联；散货船“CF CRYSTAL”轮有破损，不危及船舶安全，21名船员已被安全救起。

交通运输部高度重视，立即对搜救和清污工作作出部署，要求中国海上搜救中心以及上海海上搜救中心协调派出力量前往搜救。截至7日9时，海事执法船“海巡01”以及专业救助船“东海救101”“东海救117”已抵达现场，“中国海警31240”船、3艘专业清污船以及大马力拖轮正赶往现场，上海市消防局已派出消防专家随船前往。经中国海上搜救中心协调，韩国海洋警察厅已派出1艘海警船和1架固定翼飞机抵达现场。目前，油船“SANCHI”轮处于漂浮状态，仍在燃烧，海面上有油污，搜救行动正在紧张进行中。

据了解，巴拿马籍油船“SANCHI”轮隶属伊朗光辉海运有限（BRIGHT SHIPPING LIMITED），船长274米，载凝析油约13.6万吨，由伊朗驶往韩国，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人，目前处于失联状态；香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮隶属浙江温岭长峰海运有限公司，船长225米，载粮食6.4万吨，由美国驶往中国广东，船上21人，全部为中国籍。

责任编辑：霍宇昂