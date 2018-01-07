原标题：湖北雨雪天气将趋于结束 已致57.78万人受灾
中新网武汉1月7日电（马芙蓉 汪应琼）湖北第二轮雨雪天气过程将趋于结束。据湖北各地民政部门统计报告，截至7日下午3时，3日以来的低温雨雪天气已造成该省十堰、宜昌、襄阳等10市（州）40县（市、区）57.78万人受灾，直接经济损失9.91亿元人民币。
湖北省减灾委办公室已于6日下午5时启动省级救灾预警响应，以加强低温雨雪冰冻灾害防范应对和灾害救助工作。湖北省民政厅工作组继续在灾区核查灾情，指导受灾群众生活救助工作。
湖北省气象局7日介绍，1月2日夜间至今，该省出现了2008年以来强度最大的一次雨雪过程，主要呈现四大特点：
一是强度大：十堰、襄阳、随州、荆门等地均降暴雪到大暴雪、局部特大暴雪，59个县（市、区）48小时（3日~4日）累计降雪量突破历史同期极值。与2008年1月低温雨雪过程相比，此次雨雪强度明显偏强，鄂西南、鄂西北东部3天雨雪量超过2008年23天的雨雪量，其它地区也达到2008年雨雪量的75%；8个县（市、区）积雪深度20~30厘米，达到或超过历史同期极值，为50年一遇。
二是范围广：该省44个县市出现积雪，中北部14个县（市、区）积雪深度达10厘米以上；40个县（市、区）平均气温连续3天低于0℃，最低气温大部分为-6~-1℃。
三是多灾并发：雨、雪、冻雨、冰冻、大风等多种天气现象同时发生，其中中东部地区出现大风4~5级、局部7~8级，孝感、黄陂、荆州、恩施、咸宁等地局部出现冻雨。
四是影响大：对交通、农业、电力、民生等领域已产生较严重影响，多条高速公路段临时关闭或禁止通行，北上车辆严重滞留；鄂北15个县（市、区）大棚设施损毁严重。
据最新气象资料分析，7日夜间开始受新一股较强冷空气影响，湖北气温将进一步下降，日平均气温低于0℃的日数可达7天左右，其中8日至12日，湖北中北部地区极端最低气温可达-14~-8℃。（完）
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