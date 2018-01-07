原标题：这拨流感，为何有人迟迟不好转？

据中国之声《新闻纵横》报道：新年伊始，流感发病迎来高峰。北京市疾控中心通报，2017年最后一周，流行性感冒发病数较前一周上升48.75%，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，疫情大部分出现在小学一、二年级和托幼机构。在全国多地，医院儿科爆满的情况相继出现。

孩子作为易感染人群，生病不仅苦了孩子更是苦了家长。号难挂、队难排，精神身体双重疲惫。面对来势汹汹的流感，我们要如何防范应对？又为何有的病人病程漫长，迟迟不见好转？

昨天下午四点半，北京儿童医院，普通内科门诊。纹丝不动的燥热空气里，孩子哭声此起彼伏，间或被扩音器里护士疲惫而不容置疑的声音压倒。

流感高发期，普内科的工作时间被延至最长。半小时前，当天的挂号已经结束，然而临近下班，等待就诊的患儿仍然超过300名。司女士抱着四岁半的女儿等待输液结束，脸上有连续折腾两天的苦，也有回家在望的庆幸。

昨天来了今天还要来，昨天来了挂了特需今天又挂了特需。早上来了之后就没有挂上上午的号，挂了下午的号，下午的号是16号，从1点多开始坐诊看吧，3点多才看上。

动辄搭上整整一两天时间、不惜300元特需诊费只求快一点看上，人人都在感叹这一轮流感的来势汹汹。

家长A：价格高但是不用排队啊，贵也没有办法，（不然）怎么办？

家长B：你没看到那输液的地方，太多了人！看个病简直了！

据北京儿童医院数据，当前，流感患儿造成门急诊量直线上升，较11月数据约增长15.8%。中国疾控中心监测数据证实，目前我国南北方都进入了流感高发期，近几周门诊、急诊报告的流感病例高于过去3年同期水平，而且仍然呈持续上升趋势。国家流感中心主任王大燕告诉中国之声，当前，流感发病率处于快速上升阶段，接近流行曲线的高点，预计春节前会出现明显下降。

冬春季节高峰的时候，一般是北方的流感活动更强一些。通过我们既往的监测数据和经验来看，应该在春节前流感活动就会明显下降，可能回归到低的水平。春节前应该是高峰已过，呈一个下降趋势。

根据全国流感哨点医院监测结果，目前流感病毒的阳性检出率达到40%左右，主要流感病毒为B型。北京儿童医院呼吸科主任徐保平提示，今年的流感病毒对抗病毒药物敏感，奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂是流感的有效治疗药物，能显著降低流感重症和死亡的发生率。

如果诊断、或者怀疑诊断是流感病毒感染的话，那还是应该早用口服的奥司他韦。对于早期治疗是最有效的，我们最主张的是48小时之内给药。有些病人也服用了奥司他韦，治疗效果不那么满意，有可能是病程比较长，超过48小时以后用药了。

医院爆满，除了因为流感症状显著重于普通感冒、令人恐惧，还有相当一部分人，是因为病程漫长、迟迟不见好而紧张就医。徐保平向中国之声介绍说，流感病程长可能是因为合并其它病毒感染，应当及时诊断、治疗，避免重症发生。

我们感觉其实混合了其它的病毒感染，在小年龄儿童最常见的，像呼吸道合胞病毒还有腺病毒，年长儿也会出现腺病毒的感染。再有一个现在支原体也是在北方高发的情况，所以支原体感染也可能混在这里头，造成了病程比较长。

专家建议，如果孩子出现高热等流感症状，建议不要再上幼儿园或上学；托幼机构和学校应加强晨检，早发现，早隔离。此外，无论是在家庭内部还是前往医院，与病人接触时都应戴上口罩、做好隔离。中国疾控中心传染病预防控制处副处长李中杰强调，重点人群接种疫苗也是预防流感最有效的手段之一。

目前我国已经将多种传染病纳入免疫规划项目，通过对适龄人群进行免疫接种，在人群中建立对特定病原的免疫屏障，这样能够有效减少感染、发病和重症的发生。除此之外，日常生活中保持良好的个人卫生习惯，也是预防呼吸道传染病的重要手段。

记者：沈静文、车丽

责任编辑：张义凌