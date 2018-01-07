上海开往成都客车发生侧翻 3人死亡36伤

原标题：316国道随州境内发生客车侧翻事故 3人死亡36人受伤
1月6日晚18点50分左右，一辆客车途经316国道随州市高新区漂水河路段时，车辆发生侧翻，致3名乘客死亡，4名伤势较重的乘客、32名伤势较轻的乘客正在医院治疗观察。据了解，该客车是由上海开往成都的车辆。
事故发生后，随州公安、安监、交通等部门已经开展事故处置、抢救伤员、善后处理等工作。随州市政府成立联合调查组，开始进行事故原因调查和责任认定。（央视记者 金珠 李炜）
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