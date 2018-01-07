机票价格改革落地 你常坐的热门航线机票要涨价？

原标题：[重磅]机票价格改革落地！你常坐的热门航线 机票要涨价了？

春节来了，你是不是还在抢打折机票？但你有没有注意到，即便抢不到打折票，最坏的情况也是全价票，而不会有机票价格上浮10%、20%这样的情况。

但是，这样的好事情越来越少了。

最近，中国民用航空局、国家发展和改革委员会联合印发通知，启动新一轮民航票价改革。

有专家分析称，未来部分航线、尤其是供不应求的热门航线，机票价格会上涨。

新一轮改革落地 民航航线价格改革的重要里程碑

日前，国家发改委、民航局发布了关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知。《通知》指出，5家及以上航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价，由航空运输企业依法自主制定。

通知规定，每家航空公司每航季提价航线条数占比不超过15%，运价涨幅不得超过10%。

也就是说，每条航线每航季原价机票最大可以上调10%。

值得注意的是，这跟2016年发布的《关于深化民航国内航空旅客运输票价改革有关问题的通知》相比，这次价格放开的力度非常大，涉及了京沪广等热门商务航线。

一直以来，国内民航航线的货物运价、旅客票价，都是由民航局会同国家发改委管理，实行政府指导价，省区内短途航线以及部分与地面运输方式形成竞争的跨省航线旅客票价实行市场调节。

2016年发布的通知，放开了部分航线的定价权，800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线可以实行市场调价，航空公司上调市场调节价航线无折扣的公布票价，原则上每航季不得超过10条航线，每条航线每航季票价上调幅度累计不得超过10%。

今日发布的新文件，进一步放宽了市场调节价航线的范围，规定5家以上航空运输企业参与运营的国内航线可以由航空公司每航季选择一定数量的航线调价公布票价，根据第一财经记者比较放开航线的新旧目录，实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条。

这也就意味着，多条热门航线实行市场调节价，对航空公司来说，市场化定价航线增多，意味着有了更大自主权。

机票价格会涨吗？

“这次价格放开的力度非常大，可以说是整个民航航线价格改革的重要里程碑。”民航业内专家 林智杰对第一财经记者表示，此前的价格放开，只涉及到与地面竞争的航线，比如说600公里以内或者800公里以内，或者是有高铁重合，但这次的价格放开，实际上涉及到很多长的航线，没有地面其他交通方式竞争，只有民航独家运行，甚至是民航有优势的热门航线。

对航空公司来说，市场化定价航线增多，意味着有了更大自主权，可以依据自身经营、市场竞争情况，对不同时段、淡旺季灵活定价，甚至针对不同消费者区别定价，有助于更合理配置资源，实现利益最大化。

对旅客来说，很多人担心定价权交给航空公司会引发票价大幅上涨，业内人士观点不一。有民航业内专家表示，淡季票价低，旺季票价高这是不变的市场规律。将价格交给市场，势必带来激烈的市场竞争，旅客将受益。

但据央广新闻报道，为了提高航班准点率，航线的增长数量受到官方管控，林智杰认为，一方面航班的增量在减少，一方面又放开了价格，在这样的背景下，机票价格势必会上涨，“京广、京沪的价格会涨的高一点，因为本身这些航线总体就供不应求。”

兴业证券的研报也预计，航线价格上限放松是大势所趋，而提升准点率是民航局目前阶段工作最高优先级，预计在2018年第三季度之前控制供给侧的力度不会放松。在严厉的供给侧改革下，民航竞争结构将大幅改善，2018年的票价弹性和利润弹性非常大。

东北证券研报称，对已经实施票价放开的航线的航距、航线质量以及票价涨幅进行分析发现：

▲图片来源：东北证券研报

从航线票价放开后的涨幅看，客公里收益平均涨幅为99%，涉及一线城市的航线以及四五线航线涨幅较高，其中，四五线城市相关航线票价涨幅119%，一二线互飞与一三线互飞票价涨幅为91%、104%；二三线互飞票价涨幅86%，二线城市间互飞航线票价涨幅为73%，三线城市间互飞航线票价涨幅为77%。

责任编辑：刘光博