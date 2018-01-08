原标题：专家吁禁止烟草广告促销赞助 尽快提高烟草税率

中新网北京1月8日电（记者 张尼）目前，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法（草案）》正在公开征求意见。8日，在北京举行的一场专家座谈会上，有专家建议，应在公共场所全面禁烟，提高烟草制品消费税，此外将戒烟服务纳入医疗保障范围。

图为研讨会现场 中新网 记者 张尼 摄

此次座谈会由中国控烟协会、北京师范大学社会发展与公共政策学院、北京大医公益基金会共同举办。来自公共卫生、临床医学、法律、社会学等不同领域的专家、学者出席了会议。

去年12月，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法（草案）》提请全国人大常委会初次审议。12月29日，《草案》在中国人大网公布并征求意见，征求意见截止日期为2018年1月27日。

针对《草案》在控烟方面的立法问题，北京协和医学院教授杨功焕认为，控烟包括了多项策略，而在室内的公共场所和工作场所等需要严格禁止吸烟。

著名心血管专家、中国控烟协会会长胡大一认为，大量的研究证实，控烟是减少慢性病发生和所致过早死亡的关键措施。在公共场所减少烟草烟雾，可使急性心肌梗死每年减少发作30%—40%左右。

“我作为医生，强烈呼吁政府将控烟履约作为防治疾病的重要手段，尤其是公共场所要全面禁烟。”胡大一说。

中国疾病预防控制中心控烟办主任研究员姜垣也指出，希望在法律中明确提出全面禁烟，禁止烟草广告促销、赞助，尽快提高烟草税率，开展吸烟危害健康的宣传，逐步降低烟草使用率，保障人民的健康。

此外，还有与会专家建议，把“对烟草制品的成分进行管制，逐步提高烟草制品消费税，并将戒烟服务纳入医疗保障范围，以减少国民的烟草使用。”纳入法条。（完）

责任编辑：张建利