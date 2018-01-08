日本计划量产超音速反舰导弹 日媒：抗衡中国

考消息网1月8日报道 日媒称，日本国内首款超音速空对舰导弹ASM-3已经研发完成，日本防卫省计划从2019年度起实现量产。该型导弹从2003年度开始研制，用于从飞机上对水面舰艇实施攻击。截至2017年7月已进行共计15次试射，并于去年年底完成了相关数据分析工作。ASM-3能够以3马赫的速度飞向目标船只，拦截起来更为困难。主要承担岛礁护卫任务的航空自卫队F-2战机配备该型导弹后将使得空中威慑能力得到强化。

据日本《每日新闻》1月7日报道，ASM-3百余公里的射程虽然与目前（航空自卫队）配备的导弹相差不大，但由于使用了新型喷气发动机，速度提升到了3马赫以上。从2003年度起，防卫省总计投入约390亿日元（100日元约合5.76元人民币——本网注）的经费持续开展新型发动机的研发工作。防卫省去年还成功完成了比此前射程更远的可搭载于护卫舰上的反舰导弹的研发工作，并争取在2019年度以后在预算中列入相关经费。此外还在利用上述有关技术对岸舰导弹进行改良。

报道宣称，导弹装备的强化着眼于不断加强海洋活动的中国。防卫省还在着手引进可搭载于战斗机的射程更远的巡航导弹。2018年度预算案中已经编入22亿日元用于引进美国JASSM-ER等3种巡航导弹的费用。此外还有约100亿日元用于研发在使用火箭发射升空后可以超音速滑翔的高速滑翔弹。日本的想法是通过推进导弹技术的革新使其更加难以被探知和拦截。

报道称，日本已经决定与英国联合研制可搭载于战斗机的中程空对空导弹，并将从2018年度开始着手试生产。通过融合日方的目标探测技术和英国的射程延伸技术，研发可供F-35战斗机使用的高性能导弹。

报道称，世界范围内新研发的导弹正在呈现速度更快、射程更远的特征，美国、俄罗斯、中国等国已经计划将速度在5马赫以上的高超音速导弹部署实战。防卫省相关负责人指出：“在岛礁防卫的问题上，导弹具备防止敌方船只接近和反击的性能至关重要，为了不落后于世界潮流，我们必须谋求导弹性能的提升。”

资料图：在日本御殿场，导弹发射车发射导弹。 新华社记者刘天摄

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