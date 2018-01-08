审计署公布34个移送违纪违法问题线索查处情况

中新网1月8日电 据审计署网站消息，审计署今日发布公告，公布移送违纪违法问题线索的查处情况，共34个典型问题。其中，南方电网原副总经理肖鹏涉嫌利用职务之便谋利并受贿，被判处有期徒刑5年2个月，并处罚金10万元。

资料图：审计署办公大楼。中新社发 赵振清 摄

审计署对移送有关部门单位调查的违纪违法问题线索，定期跟踪了解其查处情况。至2017年12月底已有处理结果的违纪违法问题有关情况具体如下：

一、中国南方电网有限责任公司原副总经理肖鹏涉嫌利用职务之便谋利问题

审计发现，2007年至2010年，肖鹏涉嫌利用职务之便，为供应商承接业务提供便利，并收受贿赂。2014年12月，审计署将此线索移送最高人民检察院调查。2017年8月，广东省江门市中级人民法院以滥用职权罪、受贿罪判处肖鹏有期徒刑5年2个月，并处罚金10万元。

二、中国船舶工业集团公司所属江南造船（集团）有限责任公司原总经理顾逖泉涉嫌违规操作造成国有权益损失问题

审计发现，2008年至2012年，顾逖泉在钢材采购业务中，涉嫌通过以次充好、超过市价采购等方式向特定关系人输送利益，造成国有权益损失，并收受贿赂。2013年8月，审计署将此线索移送中央纪委调查。2017年11月，上海市第一中级人民法院以受贿罪、贪污罪判处顾逖泉有期徒刑13年。

三、广东电网公司原党委书记黄建军涉嫌利用职务影响力为亲友谋利问题

审计发现，2010年至2013年，黄建军涉嫌在重大物资采购中利用其职务影响力，为亲友非法谋利并收受贿赂。2015年2月，审计署将此线索移送中央纪委调查。2017年3月，广东省江门市中级人民法院以受贿罪判处黄建军有期徒刑3年，并处罚金20万元。

四、中国电力科学研究院高电压研究所原所长李光范涉嫌受贿问题

审计发现，李光范在某试验基地建设中，涉嫌利用职务便利收受施工单位钱款。2014年12月，审计署将此线索移送最高人民检察院调查。2016年6月，北京市海淀区人民法院以受贿罪判处李光范有期徒刑2年（缓刑3年），并处罚金15万元；追回赃款20万元。

五、江西省丰城市发展改革委原主任雷剑鸿涉嫌挪用公款问题

审计发现，2013年至2014年，雷剑鸿在兼任丰城市投资公司法定代表人期间，涉嫌违规决策向其他企业出借资金4300多万元。2014年10月，审计署将此线索移送江西省人民检察院调查。2017年9月，江西省高级人民法院以挪用公款罪、受贿罪判处雷剑鸿有期徒刑18年；目前相关资金正在追缴中。

六、云南省11个县扶贫办涉嫌审核把关不严致扶贫资金被骗取问题

审计发现，2012年至2015年，云南省砚山、麻栗坡等11个县扶贫办涉嫌审核把关不严，致使680多万元扶贫资金被骗取。2016年9月，审计署将相关线索移送云南省监察厅调查。至2016年12月，纪检监察部门给予29名责任人党内严重警告、警告、诫勉谈话、行政记过等党纪政纪处分。

七、黑龙江省同江市农业机械管理局原局长朱浩等人涉嫌弄虚作假协助他人骗取财政资金问题

审计发现，2012年，朱浩等人通过编造虚假资料帮助他人成立农机专业合作社，骗取农机具购置补贴500多万元。2016年6月，审计署将此线索移送黑龙江省纪委调查。2017年1月，黑龙江省佳木斯市郊区人民法院以滥用职权罪判处朱浩有期徒刑3年（缓刑5年）；同年4月，佳木斯市纪委、监察局给予朱浩开除党籍、开除公职处分。

八、江苏省泗洪县有关乡镇干部涉嫌弄虚作假套取财政资金问题

审计发现，2013年至2015年，江苏省泗洪县车门乡等乡镇涉嫌通过伪造资料、虚构标的物等方式，套取农业保险保费财政补贴1700多万元。2016年6月，审计署将此线索移送江苏省委、省政府调查。2017年12月，泗洪县纪委对县扶贫办、农险办副主任刘怀阳等15名责任人给予警告、诫勉谈话等处理处分；已追回全部被套取资金。

九、黑龙江省两个县有关单位负责人涉嫌违规操作套取财政资金问题

审计发现，2007年至2013年，黑龙江省绥滨县发展和改革局时任局长周文、龙江县河道管理站时任站长鲁义祥，涉嫌授意下属以报销燃油费、餐饮费等名义套取财政资金400多万元，用于单位招待送礼或发放职工福利等。2016年8月，审计署将相关线索移送黑龙江省纪委调查。2016年12月至2017年3月，鹤岗市、龙江县纪检监察部门分别给予周文、鲁义祥等7名责任人党内严重警告、警告等处分。

十、四川省中江县欣旺水果专业合作社涉嫌套取财政资金问题

审计发现，2011年至2014年，欣旺水果专业合作社涉嫌通过编造虚假资料套取农业补贴等170多万元。2016年7月，审计署将此线索移送四川省德阳市政府调查。2016年11月，中江县纪委、监察局给予合作社主要负责人万友明留党察看2年处分，给予中江县财政局（农发办）5名工作人员党内警告、行政记过等处分；已追回全部被套取资金。

十一、四川省兴文县林业局涉嫌套取财政资金问题

审计发现，2012年至2013年，兴文县林业局涉嫌使用虚假发票套取林业专项资金70多万元，其中30万元用于送礼、发放奖金。2015年11月，审计署将此线索移送四川省纪委调查。2017年9月，四川省纪委等部门给予57名相关责任人党内严重警告、行政记大过等处分。

十二、黑龙江省齐齐哈尔市国土资源局原局长李东义涉嫌违规操作造成国有权益损失问题

审计发现，2004年至2009年，李东义涉嫌违规为一家公司在企业注册、购地、承揽土地整治项目等方面提供便利，造成国有权益损失250多万元。2015年2月，审计署将此线索移送黑龙江省纪委调查。2017年10月，齐齐哈尔市纪委给予李东义开除党籍处分。

十三、山西省祁县农业综合开发办公室原主任武中铎涉嫌违规审批造成财政资金被套取问题

审计发现，2013年，武中铎明知祁县天顺肉牛专业合作社重复申报，仍违规批准致使45万元财政资金被套取。2016年8月，审计署将此线索移送山西省人民检察院调查。2017年8月，祁县监察委给予武中铎行政记过处分。

十四、黑龙江省龙江县水产总站原站长王志兴涉嫌弄虚作假协助他人骗取财政补贴问题

审计发现，2012年，王志兴涉嫌帮助渔业企业编造虚假渔船信息，套取成品油价格改革渔业补贴20多万元。2016年8月，审计署将此线索移送黑龙江省纪委调查。2017年3月，龙江县纪委给予王志兴党内警告处分。

十五、吉林省通榆县新华农场原场长张绍斌涉嫌审核把关不严造成财政资金被套取问题

审计发现，2013年，张绍斌涉嫌在奶牛标准化规模养殖项目实施中审核把关不严，致使不符合申报条件的企业套取财政资金80万元。2016年5月，审计署将此线索移送吉林省纪委调查。2016年10月，通榆县纪委给予张绍斌党内严重警告处分。

十六、甘肃省兰州市徐家湾旧城改造项目征收指挥部审核组原组长张富林等人涉嫌玩忽职守造成财政资金损失问题

审计发现，2014年，张富林等人在征地拆迁工作中涉嫌玩忽职守，致使4万多元拆迁安置费被骗取。2016年7月，审计署将此线索移送甘肃省纪委调查。2017年4月，兰州市城关区纪委、监察局给予张富林等4名责任人党内严重警告、行政记过、行政警告、诫勉谈话等处理处分，对骗取的财政资金予以追缴。

十七、重庆市巫溪县农业综合开发办公室原主任郑承赞涉嫌利用职务之便收受钱款问题

审计发现，2008年至2012年，郑承赞涉嫌违规为有关单位和个人在项目推荐、申报财政资金方面提供便利，从中收受钱款100多万元。2015年9月，审计署将此线索移送重庆市纪委调查。2016年9月，巫溪县纪委、监察局给予郑承赞开除党籍、行政撤职处分。

十八、农业银行北京分行有关人员涉嫌违规操作基金销售等事项谋利问题

审计发现，2014年5月，农业银行北京分行私人银行部时任副总经理王超和高级产品经理关琦等人，涉嫌违规为第三方募集和销售基金，从中谋取不正当利益。2016年5月，审计署将此线索移送公安部调查。2017年11月，北京市中级人民法院以受贿罪判处王超、关琦有期徒刑各3年。同月，北京银监局给予该行主管副行长陈英顺取消3年董事、高级管理人员任职资格的行政处罚。

十九、山西省交通运输厅2家所属企业涉嫌对外投资管理不到位造成国有权益损失问题

审计发现，山西省交通运输厅所属太旧高速公司、交通信息通信公司对外投资管理不到位，国有投资600万元面临损失风险。2015年7月，审计署将此线索移送山西省交通运输厅调查。2017年2月，山西省交通运输厅党组给予7名责任人警告、诫勉谈话、批评教育等处理处分。

二十、山西省太原市沙沟社区居委会涉嫌违规使用项目经费问题

审计发现，2013年至2015年，太原市沙沟社区居委会等在“城中村”改造期间，在项目经费中违规开支餐费、发放奖金等600多万元（审计期间退回450万元）。2017年5月，审计署将此线索移送太原市纪委调查。2017年8月，太原市万柏林区纪委给予2名责任人党内严重警告处分。

二十一、甘肃省榆中县有关人员涉嫌弄虚作假骗取社保基金问题

审计发现，2015年，榆中县岳红霞等3人涉嫌伪造异地住院病历和发票等，骗取新农合医疗基金和城乡居民大病保险资金。2017年1月，审计署将此线索移送甘肃省公安厅调查。2017年8月，榆中县人民法院以保险诈骗罪判处岳红霞等3人8个月至10个月不等有期徒刑，追回全部被骗资金，并处罚金共4万元。

二十二、广州新市医院投资人林俊杰涉嫌违规侵占医院资金等问题

审计发现，2010年至2017年，林俊杰涉嫌长期以“借用”名义违规侵占医院资金，该院还存在大量使用来源不明的医疗器械等问题。2017年7月，审计署将此线索移送广州市卫计委调查。2017年9月，广州市卫计委责令林俊杰归还侵占资金7000多万元，对新市医院予以警告。

二十三、陕西省西安市3家医院涉嫌违规分包诊疗业务问题

审计发现，2011年至2017年，中铁一局集团西安中心医院、西安都市医院、周至烈贞眼科医院等3家医院涉嫌违规对外分包部分科室等。2017年，审计署将相关线索移送陕西省卫计委调查。2017年9月，西安市、莲湖区、周至县卫计委共没收上述医院违法所得150多万元、罚款4.8万元，对其中两家医院负责人给予严重警告等处分。

二十四、重庆医科大学附属第一医院眼科原副主任李平华涉嫌利用职权谋利问题

审计发现，2011年至2015年，李平华涉嫌违规帮助一公司承揽重庆医科大学附属第一医院眼科耗材供应业务，并接受该公司安排旅游等好处。2017年3月，审计署将此线索移送重庆市卫计委调查。2017年4月，重庆医科大学附属第一医院给予李平华警告、免职等处理处分。

二十五、安徽日报报业集团及所属企业涉嫌违规处置资产问题

审计发现，2012年至2014年，安徽日报报业集团及所属新安传媒公司、安徽商报社，涉嫌违规将抵顶广告收入的手表、手机、汽车等用于送礼、发放福利、低价处置等。2016年6月，审计署将此线索移送安徽省委、省政府调查。2017年5月，安徽省纪委给予安徽日报社党委委员、新安传媒公司原董事长张望梅等2名责任人撤销党内职务、警告等处分；追回违纪所得119.7万元。

二十六、陕西省榆林市水务局原副局长安举强涉嫌违规兼职取酬及从事营利性活动问题

审计发现，2011年至2013年，安举强涉嫌违规在一些单位兼职，并私自承揽水利工程谋利。2016年12月，审计署将此线索移送陕西省纪委调查。2017年7月，榆林市纪委给予安举强党内警告处分，对其违纪所得予以收缴。

二十七、重庆市云阳县水务局违规办企业谋利问题

审计发现，2005年至2015年，重庆市云阳县水务局挪用公款设立公司，并依托行政权力获取收入2800多万元，部分用于吃喝送礼等。2016年8月，审计署将此线索移送重庆市纪委调查。2016年10月，云阳县监察局给予6名相关责任人警告、记过、调离岗位等处理处分。

二十八、黑龙江省佳木斯市桦川县农业局场县共建办原副主任周文学涉嫌违规经商办企业问题

审计发现，2011年至2015年，周文学涉嫌以其子名义成立公司，违规依托经营项目获取财政资金670多万元，其中扶贫资金116万元。2017年4月，审计署将此线索移送黑龙江省纪委调查。2017年8月，桦川县纪委、监察局给予周文学留党察看1年、行政撤职处分，其他相关责任人也受到党内严重警告、行政记过等处分。

二十九、江西省上饶县纪委原书记童晓闻等人涉嫌公款私存问题

审计发现，2012年至2016年，童晓闻等人涉嫌将690多万元罚没收入私存私放。2017年4月，审计署将此线索移送江西省纪委调查。2017年7月，江西省纪委给予童晓闻等6名责任人严重警告、警告和诫勉谈话等处理处分。

三十、甘肃省静宁县农村供水工程管理总站原站长方俊贤涉嫌挪用公款问题

审计发现，2010年至2014年，方俊贤涉嫌挪用农村供水项目工程款15万元进行营利活动。2017年6月，审计署将此线索移送甘肃省人民检察院调查。2017年11月，甘肃省静宁县人民法院以挪用公款罪判处方俊贤拘役3个月（缓刑6个月），并处没收挪用资金及孳息。

三十一、陕西省有关单位16名公职人员涉嫌违反中央八项规定精神问题

审计发现，2013年7月，陕西省西安市人力资源和社会保障局、宝鸡市工伤保险事业管理处、渭南市工伤和生育保险经办处等3个单位的16名公职人员涉嫌公费旅游、多报差旅费等。2016年6月，审计署将此线索移送陕西省纪委调查。至2017年6月，其中14名责任人被给予警告、诫勉谈话等处理处分。

三十二、53家企业涉嫌虚开增值税专用发票问题

审计发现，广东今来药业有限公司等53家企业涉嫌通过虚构销售业务、虚增药品售价等方式虚开增值税专用发票180多亿元，造成税款流失34亿多元。2015年12月，审计署将此线索移送国家税务总局调查。至2017年1月，29名涉案人员被处以2年（缓刑3年）至15年不等有期徒刑、共处罚金40万元。

三十三、5家商贸企业涉嫌套取黄金增值税专用发票问题

审计发现，2014年至2015年，陈辉等人控制的5家商贸企业涉嫌通过黄金交易套取增值税专用发票20多亿元用于对外虚开，造成税款流失1.79亿元。2016年6月，审计署将此线索移送国家税务总局调查。2017年8月，江西省九江市中级人民法院以虚开增值税发票罪判处陈辉无期徒刑、剥夺政治权利终身并处没收全部财产，其他5名涉案人员分别被处以2年至8年不等有期徒刑、共处罚金90万元。

三十四、山东省日照天桥贸易有限公司涉嫌弄虚作假向境外非法转移资金问题

审计发现，2015年，日照天桥贸易有限公司涉嫌通过虚构转口贸易等方式向境外非法转移资金1500多万美元。2016年，审计署将此线索移送外汇局调查。2017年4月，外汇局对该公司处以罚款290多万元。

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