原标题：国家自然科学奖一等奖时隔12年再出“双黄蛋”

中新社北京1月8日电 （记者 张素）2017年度国家科学技术奖励大会共评选出271个项目和9名科技专家。其中，国家自然科学奖一等奖继2006年以后时隔12年再出“双黄蛋”。

2017年度国家科学技术奖经过学科专业评审组、评审委员会和奖励委员会三级评审，试行授奖数量总额控制。最终产生国家最高科学技术奖2人；国家自然科学奖35项，一等奖2项，二等奖33项；国家技术发明奖66项，一等奖4项，二等奖62项；国家科学技术进步奖170项，特等奖3项，一等奖21项（含创新团队3项），二等奖146项；中华人民共和国国际科学技术合作奖7人。

国家科学技术奖励工作办公室有关负责人说，国家自然科学奖一等奖自2000年设立以来曾经多次空缺、连续空缺。但从2013年至今连续五年都有自然科学奖一等奖，侧面反映中国基础研究重大成果持续产出。

今年获得国家自然科学奖一等奖的两个项目，一项是中国科学院遗传与发育生物学研究所的研究团队在水稻理想株型关键基因方面取得重要发现，另一项是香港科学家原创的“聚集诱导发光”概念。两个项目均由专家推荐。

上述负责人表示，国家自然科学奖一等奖项目研究已从之前较为集中的基础物理学，发展到化学、生物学，呈现“多点开花”之势。

据介绍，为引导科技人员潜心研究，加强科研成果的沉淀积累和实践检验，今年对完成人报奖间隔年限和论文规范使用出台了更严格的规定。比如规定国家自然科学奖提交评审的论文专著数量，从原来的“不超过20篇”减少为“不超过8篇”，力求营造“重质量、轻数量”的风尚。

今年的技术发明奖通用项目也有两个亮点。一是首次拓宽专家推荐渠道，24.5%的获奖项目出自专家推荐。二是企业参与完成的获奖项目占81.6%，比去年提升13.5个百分点，说明企业在原始创新活动中的参与度大幅提升，企业的技术创新主导作用也在进一步增强。（完）

责任编辑：霍宇昂