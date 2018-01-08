南昌被刺死乡党委书记:基层工作5年 将调县政府办

原标题：被刺死的江西南台乡党委书记：基层工作5年，准备调县政府办

徐强参加活动 南昌广播电视台 资料图

1月5日，江西南昌市进贤县南台乡政府，37岁的乡党委书记徐强被当地村民黄某群捅伤致死。

据进贤县公安局官方公众号“进贤县公安局”1月6日通报称，60岁的黄某群曾在南台乡政府做临时工，后工作仍然懒散，不负责任，且不听教育劝导，于2016年10月被辞退。此后，黄某群多次因社保问题无理缠闹，并于2018年1月5日上午携带两把刀具，在乡政府将徐强连刺3刀，徐强经医院抢救无效死亡。

1月8日下午，黄某群的侄子黄先生向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，据他了解，在事发前几天，黄某群和徐强的司机发生过冲突，黄某群行凶和他被辞退以及社保问题有关。黄先生称，黄某群在南台乡政府做了四十年。

澎湃新闻从进贤县委宣传部工作人员处证实，在发生悲剧前，37岁的徐强即将离开南台乡，调任县政府办公室主任。

该工作人员表示，上述人事调动正处于公示阶段，属于平调，两个职务都是正科级。

有媒体报道称，被刺当日是徐强在南台乡工作的最后一天。对于该说法，该工作人员表示并不准确，不存在“最后一天工作”的说法。

据《南昌日报》1月7日报道，2012年，南昌市委号召年轻干部到一线去培养锻炼，组织征求徐强意见。已经在南昌市委农工部担任正科级职务的徐强决定到基层，后被安排到偏僻的进贤县衙前乡工作。自此，徐强扎根基层，一工作就是5年多。

上述报道称，2014年，由于工作表现突出，徐强被组织安排出任南台乡党委书记。上任一个月内，他跑遍了全乡9个村委会。

责任编辑：张玉