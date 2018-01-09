2018年全国科技工作会议在京开幕

1月9日上午，2018年全国科技工作会议在北京开幕。科学技术部部长万钢作题为《高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜 为加快建设创新型国家努力奋斗》的报告。来自全国各地方科技管理部门、中央国家机关、民口国家科技重大专项实施管理办公室，科技部领导及各部门负责人、驻外科技参赞参加会议。（央视记者 李峥）
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