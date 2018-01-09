云南解聘黄峻省政府参事职务 此前已被立案侦查

图为云南省人民政府官网发布的解聘通知。 钟欣 摄
中新网昆明1月9日电 云南省人民政府官网9日发布消息称，根据《政府参事工作条例》《云南省政府参事工作规定》有关规定，省人民政府决定，解聘黄峻的云南省人民政府参事职务。
黄峻，1958年1月生，重庆人，大学学历，1975年8月参加工作，1983年11月加入中国共产党。曾任文山州教委干部，文山州委组织部秘书科副科长、青干科科长，共青团云南省委机关党总支副书记、宣传部长、组织部长，云南省科协副主席、党组书记（正厅级），云南省委宣传部副部长（正厅级）等职。2007年2月-2015年5月，任云南省文化厅党组书记、厅长。2015年7月，云南省政府决定聘任黄峻为省政府参事，聘期至2021年1月。
2017年12月15日，云南省纪委发布消息表示，日前，报经中共云南省委批准，中共云南省纪委将纪律审查中发现云南省政府参事、省文化厅原党组书记、厅长黄峻涉嫌犯罪的问题移送检察机关立案侦查。（完）
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